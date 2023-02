N. JERSEY: Hallan cuerpo de una maestra dominicana enterrado en una fosa

Luz Hernández

NUEVA JERSEY.- Fue encontrado semi enterrado en una fosa poco profunda y a pocas millas de su residencia en Jersey City el cadáver de una maestra dominicana que se encontraba desaparecida desde el pasado lunes.

La mujer fue identificada como Luz Hernández, de 33 años, cuyos familiares señalaron al padre de sus tres hijos como el principal sospechoso.

Las autoridades han catalogado la muerte de la dominicana como “sospechosa”, sin embargo, las causas de su deceso aún no han sido reveladas.

Un familiar de Hernández que pidió no ser identificada, dijo que llegaron a temer por la vida de la joven dominicana ya que esta les había comentado sobre su expareja, aunque nunca se imaginaron que este podría llegar a atentar contra su vida.

“Si teníamos a veces un poco de miedo porque mi hermana nos llegó a comentar que tenía miedo por esa persona, pero nosotras nunca nos imaginamos que llegara a hacerlo, ella tenía su poco de miedo, pero nosotros le decíamos no va a estar todo bien, nosotros no creemos que sea capaz de eso”, dijo la hermana a Telemundo 47. “Quiero que se haga justicia, quiero que todo el mundo nos ayude a difundir la noticia que, si alguien sabe algo, que no se quede callado, que nos ayude, porque es una persona que no se iba a morir de esa manera”, expresó.

La policía de Jersey City habría realizado una visita de control en la vivienda de Hernández ubicada en Van Horne Street, un día después del reporte de su desaparición y se encontraron con salpicaduras de sangre en la misma puerta de su apartamento.

Bret Schundler, el fundador de BelovED, la escuela donde Hernández trabajaba, dijo que hay consejeros disponibles tanto para maestros como para estudiantes. También anunció el cierre de la escuela para rendir homenaje a la maestra asesinada.

“La gente la amaba. Era una compañera de trabajo maravillosa. Era un querido miembro de la familia BeloveD. La gente se siente devastada por esto”, dijo Schundler a un medio local.

La Unidad de Homicidios de la Oficina del Fiscal del Condado de Hudson está investigando el caso con la ayuda del Departamento de Policía de Jersey City y el Departamento de Policía de Kearny.