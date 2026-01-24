NY: Canciller RD se reúne con representante para caso Haití

SANTO DOMINGO.- El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, se reunió aquí con Jack Christofides, designado representante especial de la Fuerza de Supresión de Bandas para Haití (GSF, siglas en inglés), en el marco de los esfuerzos internacionales de apoyo a las autoridades haitianas para la estabilización del vecino país.

Álvarez reiteró la importancia de la GSF para el restablecimiento de la seguridad en Haití y expresó su expectativa de que dicha fuerza pueda ser desplegada a la mayor brevedad posible. Ambas partes intercambiaron opiniones sobre la estructura de la Fuerza y los preparativos para su despliegue.

PRIMEROS CONTIGENTES LLEGARÁN EN ABRIL

Christofides informó que los primeros contingentes de la GSF llegarán en abril y que para octubre se proyecta el despliegue integral de la Fuerza.

Asimismo, confirmó que el financiamiento de la misión ha sido aprobado por un período de un año.

Agradeció la disposición de cooperación de República Dominicana y anunció su intención de realizar una visita oficial a Santo Domingo para reunirse con las autoridades dominicanas, una vez asuma formalmente sus funciones en Haití.

Álvarez también se reunió con Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, siglas en francés), con quien conversó sobre la continua cooperación con la República Dominicana, destacando la importancia de la renovación del mandato de la BINUH – que finaliza el próximo 31 de enero – así como los aspectos clave para responder con más efectividad a la situación actual en Haití.

El ministro reafirmó a ambos funcionarios el compromiso de su país de seguir colaborando con las evacuaciones médicas del personal de la GSF y otros apoyos logísticos desde el territorio dominicano.

