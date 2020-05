Museo Memorial conmemora noveno aniversario educando en valores

SANTO DOMINGO.- El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) arriba a su novelo aniversario siendo el único museo del país dedicado al rescate de la memoria histórica y resaltar el legado de miles de dominicanos que lo entregaron todo por la libertad de la nación.

Desde su inauguración, el 29 de mayo de 2011, la institución ha desarrollado una serie de programas y proyectos que le han permitido reconocer la importancia de las luchas que se han librado en el país para que hoy República Dominicana sea un país libre.

Al resaltar los logros durante ese período, la directora-fundadora del MMRD, Luisa De Peña Díaz, recordó que el objetivo del museo, desde su creación, fue mantener viva la memoria de esos hombres y mujeres, muchos de ellos anónimos, que hoy son ejemplo para la juventud.

Dijo que la institución se enfoca en educar en valores para que no se vuelvan a repetir esos episodios que afectaron al país durante las tres dictaduras que se sucedieron desde 1916 hasta 1978, las cuales se exhiben en las distintas salas de exposiciones permanentes que componen el museo.

Sus diferentes programas, entre ellos Tertulias del Mes, Orgullosamente Vivo en la Calle, Pilares del Heroísmo, la Pieza del Mes, Jueves de Películas, Sábado con los Niños, Tarde Familiar, Enseñanzas sobre Derechos Humanos, Dictadura y Memoria y las exposiciones temporales, permiten mantener un contenido variado para el público que visita sus instalaciones, compuesto principalmente por estudiantes.

A esto se agregan los intercambios culturales, donde estudiantes de distintas universidad universidades del mundo seleccionan el museo para visitarlo como parte de su programación educativa.

Entre las universidades que han seleccionado al museo para que sus estudiantes conozcan su contenido están: la Universidad de Fullerton, en California, Daemen College, Buffalo, Nueva York, Simpson University, San Diego State University, Missouri State University.

Asimismo, Elon University, King’s University, Boston College, Spelman College, Wisconsin Madison University, Rutgers University, Oregon State University, Mariland University, College of The Holy Cross, Commowealth University y New Jersey University.

También Virginia University, Cosmo Wreath, Elon University, Fulton College, Boston College, University of San Francisco, Lambeth College, entre otras importantes academias de educación superior de Estados Unidos.