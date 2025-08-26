Murió hoy Frankin Domínguez actor y dramaturgo de la RD

Franklin Domínguez

SANTO DOMINGO.- Murió este martes a los 94 años de edad el veterano actor y dramaturgo dominicano Franklin Domínguez, confirmó su nieta Francisca Margarín (Carolina).

Su deceso se produjo a causa de cáncer de próstata que padecía desde el 2014 el cual hizo cuatro años después metástasis en los huesos. Por estas dolencias estaba internado en una clínica de esta capital, reportan medios de prensa.

Nacido el 5 de junio de 1931 en Santiago de los Caballeros, Dominguez era además director teatral, abogado y político.

AMPLIO LEGADO

Domínguez, según el periódico Listín Diario, es poseedor de uno de los legados teatrales más amplios y significativos de la cultura dominicana, con más de cien obras escritas para teatro, entre ellas llevadas al cine y presentadas en grandes teatros dominicanos y extranjeros, siendo traducidas al inglés, francés, chino y ruso. Su producción dramática es abundante y abarca la comedia, la tragedia, la sátira política, el teatro infantil, la ópera, la comedia musical y el drama cotidiano.

HOJA DE VIDA

Estudió actuación en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Santo Domingo.

Fue Director de Información y Prensa de la Presidencia de la República durante los gobiernos de Juan Bosch (1963), Rafael Molina Ureña y el Coronel Caamaño (1965), Héctor García Godoy (1966) y Antonio Guzmán (1978).

También fue en dos ocasiones director del Teatro de Bellas Artes y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de la República Dominicana.

Fue director general de Bellas Artes en tres ocasiones y miembro de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de París.

En 1963 dirigió la película dominicana, La silla, protagonizada por el actor Camilo carrau.

Fundó la agrupación política Movimiento de Conciliación Nacional, de la que llegó a ser candidato presidencial.