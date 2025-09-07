¿Mujeres que nos está pasando?

La autora es Orientadora y Neuropsicopedagoga. Reside en Santo Domingo.

POR RAYDINA LORA VELEZ

En un mundo donde el amor y las relaciones se han convertido en un tema complejo, es común ver a mujeres que luchan por la atención y el afecto de hombres. Esta situación, aunque común, merece una reflexión profunda sobre lo que realmente significa y las implicaciones que tiene en nuestra autoestima y bienestar emocional.

La imagen de una mujer que pelea por un hombre puede variar, pero a menudo está acompañada de sentimientos de inseguridad, necesidad y un deseo de validación. Culturalmente, se nos ha enseñado que conquistar el corazón de un hombre es un símbolo de éxito. Sin embargo, esta narrativa puede ser perjudicial y contraproducente. La idea de “pelear” por amor puede llevar a muchas mujeres a poner en segundo plano su valor propio, sus deseos y, a veces, hasta su dignidad.

Esta situación invita a cuestionar por qué algunas mujeres sienten que deben competir o demostrar su valía para ser elegidas. En lugar de celebrar su individualidad y fortaleza, pueden verse atrapadas en una dinámica que refuerza la idea de que su felicidad depende de la aprobación masculina. Esto no solo puede dañar la autoestima, sino que también establece un precedente poco saludable en las relaciones.

Es fundamental recordar que el amor genuino y recíproco no debería ser una lucha. Las relaciones saludables se construyen sobre la base del respeto mutuo, la comunicación y la comprensión. Cuando una mujer se encuentra peleando por la atención de un hombre, es vital que se tome un momento para reflexionar sobre lo que realmente quiere y necesita. ¿Está buscando amor verdadero o simplemente un sentido de pertenencia?

Además, la competencia por la atención masculina no solo afecta a la mujer que lucha, sino que puede generar divisiones entre amigas y comunidad. En lugar de apoyarse y empoderarse mutuamente, algunas pueden verse empujadas a la rivalidad, lo que perpetúa la idea de que nuestro valor es el resultado de la aprobación externa.

Es hora de reescribir la narrativa. Las mujeres no deberían tener que luchar por el amor; el amor debería fluir libremente y ser una elección mutua. Necesitamos cultivar una cultura donde cada mujer se sienta digna de ser amada sin la necesidad de pelear por ello. Esto implica trabajar en nuestro amor propio, en nuestra autoestima y en nuestras expectativas en las relaciones.

Las discusiones sobre este tema son una oportunidad para abogar por el empoderamiento femenino, recordándonos que nuestra valía no se mide por la atención que recibimos de un hombre. Debemos aprender a valorar nuestras propias cualidades, así como fomentar relaciones que nos nutran y apoyen.

Hago un llamo a las mujeres a reflexionar sobre el papel que jugamos en nuestras propias narrativas amorosas. Las mujeres son fuertes y dignas de amor sin tener que «pelear» por ello. Al reconocer nuestra valía y establecer relaciones basadas en el respeto y la igualdad, podemos transformar no solo nuestras vidas, sino también la forma en que la sociedad ve el amor y las relaciones. La verdadera felicidad comienza desde adentro y se extiende hacia nuestras interacciones con los demás.

