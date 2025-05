Mujeres destacadas en la química

El autor es químico. Reside en Santiago, República Dominicana.

POR HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

Quiero hacer un reconocimiento a las principales mujeres y madres que han hecho aportes al desarrollo de la química. Las que aquí se mencionan no son todas.

Entre ellas, está Marie Curie (1867-1934), la cual descubrió los elementos químicos radio y polonio. Fue pionera en el estudio de la radiactividad y la primera persona en ganar dos premios Nobel en Física y Química. Tuvo dos hijas, una de ellas también se dedicó hacer ciencia, Irene Joliot-Curie.

Irene Joliot-Curie (1897-1956) de alguna manera dio continuidad al trabajo de su madre ya que descubrió la radiactividad artificial. Fue ganadora de un premio Nobel de química y también tuvo dos hijos.

Rosalind Franklin (1920-1958). Su trabajo con la difracción de rayos x fue crucial para descubrir la estructura del ADN. También investigó estructuras de virus y carbón. No tuvo hijos.

Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910-1994). Utilizó la cristalografía de rayos x para determinar la estructura de importantes biomoléculas como la penicilina, la vitamina B12 y la insulina. Ganó el premio Nobel de química y tuvo tres hijos.

Alice Augusta Ball (1892-1916). Desarrolló el “método de Ball”, el tratamiento contra la lepra en su época, usando ésteres de aceite de chaulmoogra (especie de árboles asiáticos). No se conoce si tuvo hijos.

Ellen Swallow Richards (1842-1911). Primera en química ambiental y fundadora del campo de la ingeniería sanitaria. Promovió la educación científica para mujeres. No tuvo hijos.

Gerty Cori (1896-1957). Descubrió el ciclo de Cori, fundamental para entender el metabolismo de los carbohidratos. Fue la primera mujer en ganar el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Tuvo un hijo.

Sobresaliente

Sin embargo, la mujer más sobresaliente, quizás ha sido la más ignorada en la historia de la química. Se trata de Marie-Anne Pierrette Paulze (1758-1836). Marie-Anne fue colaboradora clave de Antoine Lavoisier, considerado el “padre de la química moderna”.

Tradujo textos científicos del inglés y del latín al francés, lo que le permitió a Lavoisier estar al día con los avances científicos de su época. Ilustró muchos de los experimentos de Lavoisier con dibujos muy detallados que fueron incluidos en las publicaciones científicas.

Después de la muerte de Lavoisier durante la Revolución Francesa luchó por limpiar el nombre de su esposo y preservar su legado. Razón por la cual publicó las obras de Lavoisier póstumamente, asegurando de esta forma que sus contribuciones a la ciencia no fueran olvidadas. Marie-Anne Pierrette Paulze no tuvo hijos.

Esta extraordinaria labor de Marie-Anne le hace merecedora de ser la “madre de la química moderna”. No por ser la esposa de Lavoisier, sino porque sin ella los trabajos de Lavoisier no hubiesen sido desarrollados con la rigurosidad que requiere la ciencia, ni tampoco se conociera dicho trabajo como se conoce actualmente. Así que, se reitera que hay que reconocer a la madre de la química que no tuvo hijos.

huco71@gmail.com

jpm-am

