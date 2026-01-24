Mujeres denunciaron a Iglesias seguirán luchando por justicia
Madrid, 24 ene.- Las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, que asesoran a las exempleadas de Julio Iglesias que lo denunciaron por acoso y agresión sexual anuncian que las dos mujeres «seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles».
Ambas organizaciones publicaron un comunicado en el que critican la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España de archivar la investigación abierta a raíz de una denuncia de dos exempleadas contra el cantante por presunto acoso y agresión sexual en 2021 en República Dominicana y Bahamas, ante la «falta de jurisdicción» y competencia de los tribunales españoles.
NO SE REALIZO ANALISIS DE FONDO
Opinan que «no ha existido un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado, por lo que las denunciantes podrían reproducir su denuncia ante los órganos judiciales pertinentes».
Women’s Link y Amnistía Internacional subrayan que el Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul «obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio».
«Rebeca y Laura han pedido que se respete su privacidad mientras determinan sus próximos pasos legales. Temen por posibles represalias. Sin embargo, han reiterado que seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles», indicaron
an/am
Ya lo saben. Una advertencia para quien tenga bienes. No busquen empleadas domésticas dominicanas.
Ni las haitianas son tan sinverguenzas y bandidas.
Terminarán en la cárcel. Eso ya se ve de seguro.
Yo lo lamento muchos por esas mujeres, porque son dominicanas, pero creo que lo que buscan es lo económico, no buscan ninguna justicia y esas instituciones se prestan a eso.
Por su cualto lucharán , Julio debió traer sus trabajadores desde allá, aquí reina la maldad y la miseria humana en busca de ganar cheles sin trabajar
Son mujeres que Dan verguenza , busca Vida , chapiadoras y bandidas .
Ahora que el principe Julio iglesias esta en el ocaso de su Vida y ya no Les he util , Entonces quieren aprovecharse de el para lucrarse con Alta’s su unas de dinero sin trabajar, y sin ganarselos Honrradamente !!