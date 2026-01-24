Mujeres denunciaron a Iglesias seguirán luchando por justicia

Julio Iglesias.

Madrid, 24 ene.- Las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, que asesoran a las exempleadas de Julio Iglesias que lo denunciaron por acoso y agresión sexual anuncian que las dos mujeres «seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles».

Ambas organizaciones publicaron un comunicado en el que critican la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España de archivar la investigación abierta a raíz de una denuncia de dos exempleadas contra el cantante por presunto acoso y agresión sexual en 2021 en República Dominicana y Bahamas, ante la «falta de jurisdicción» y competencia de los tribunales españoles.

NO SE DAN REQUISITOS EXIGIDOS POR LEY El ministerio público dictó un decreto en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia sobre trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores. Para las organizaciones que respaldan a las denunciantes, la decisión de la Fiscalía es «lamentable» porque «pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que Rebeca y Laura incluyeron en su denuncia».

NO SE REALIZO ANALISIS DE FONDO

Opinan que «no ha existido un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado, por lo que las denunciantes podrían reproducir su denuncia ante los órganos judiciales pertinentes». Women’s Link y Amnistía Internacional subrayan que el Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul «obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio». «Rebeca y Laura han pedido que se respete su privacidad mientras determinan sus próximos pasos legales. Temen por posibles represalias. Sin embargo, han reiterado que seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles», indicaron an/am