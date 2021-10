Mujer y Congreso

EL AUTOR es periodista y abogado. Reside en Santo Domingo.

¿Qué se necesita para ser diputado o senador? ¿Qué méritos profesionales o ciudadanos hay que acumular? ¿Basta con poseer dinero -no importa su origen- y ser miembro de un partido político que no los evalúa previamente para lograrlo?

En este país cualquiera puede ser legislador, razón por la cual el “primer poder del Estado” se ha “cualquierizado”. Gente sin nivel, sin cultura, sin ninguna preparación, obtiene una curul. Hay diputados y senadores que no han presentado nunca una resolución o un proyecto de ley que beneficie al país o al sector que representa, que lo único que hacen es levantar la mano o ausentarse de las secciones.

El voto preferencial se ha convertido en el voto del dinero. Hay quienes han comprado una diputación o una senaduría, una alcaldía o regiduría. El dinero, de origen dudoso, que nadie investiga, determina muchas quien gana y quien pierde. La gente en los barrios, parajes y ciudades, vende su conciencia y su voto.

Los procesos electorales están corrompidos, como corrompida está la sociedad en sentido general. Me he preguntado si vale la pena tener un Congreso como el que tenemos, grande y caro. Hay senadores y diputados honorables, que trabajan por y para el país, pero lamentablemente no creo sean mayoría.

¿Como rayos un legislador puede decir que la violación de una esposa o pareja es distinta a las demás violaciones y que por lo tanto la pena debe ser considerablemente menor? ¿En qué cabeza humana puede caber una barbaridad como esa?

Una violación es una violación, un acto de salvajismo, de violencia, de enajenación y barbarie. Nadie, en su sano juicio puede pedir, sobre todo desde el poder legislativo, que un hombre no sea castigado drásticamente (que lo castren o que lo maten, digo) después de haber violado a su compañera por estar casado porque ella se niegue a tener sexo.

Es pretender volver al pasado ominoso. Una mujer no es una cosa, no es una propiedad. Ese machismo ancestral y absurdo es propio de países muy atrasados. Solo a un primate se le puede ocurrir semejante atrocidad. La mujer debe tener sexo cuando lo desee y con quien lo desee.

El homo sapiens evolucionó durante millones de años hasta convertirse en lo que es hoy. Los neandertales desaparecieron luego de 300 mil años habitando el planeta. Fueron sustituidos, sin dejar muchos rastros, por el “hombre moderno” de este tiempo. La lucha de la mujer por la igualdad es tan vieja como la humanidad misma porque siempre el hombre la ha tratado como un ser inferior, como el “sexo débil” culpándola de todos los males humanos, condenándola ideológica y culturalmente hasta por la mayoría de las religiones y sus dioses creados precisamente por los hombres. Dios es varón, creó al hombre a imagen y semejanza.

Hizo la mujer porque noto que el pobre y desgraciado hombre estaba muy solo. Y lo hizo desde una costilla del hombre, con lo cual le dio derecho sobre ella. (No es casual que esos legisladores no aprobaron las “tres causales”. Es de esa cultura marchista ancestral nacen ideas tan brutales y absurdas como la justificación de la violación, que, repito, es un acto brutal y despiadado.

La gente tiene que tener conciencia a la hora de elegir a sus autoridades tratando siempre de seleccionar personas verdaderamente honorables (sin comillas), no a trogloditas tercermundistas atrapados en el paleolítico inferior incapaces de ver más allá de sus propias narices, que parecen no haber nacido del vientre de una mujer, el ser más maravilloso y prodigioso de la naturaleza.

Jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.