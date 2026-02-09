Mujer muere tras caer 4to nivel estacionamientos de Ágora Mall

Al lugar se presentaron unidades de la Policía Nacional, Defensa Civil y el Sistema de Emergencias 9-1-1. De inmediato no se informó las circunstancias del suceso y la identidad de la fallecida.

La plaza emitió un breve comunicado en sus redes sociales, en el que mostró su solidaridad con los familiares y otros queridos de la persona fallecida y pidió respeto y discreción en la difusión de información relacionada con lo sucedido.

«Agradecemos a las autoridades competentes y el equipo de seguridad que activó los protocolos de manera inmediata para salvaguardar la integridad de la persona», dijo Ágora Mall.

En julio del año pasado, un hombre murió tras caer de uno de los niveles de los estacionamientos de la misma plaza, en lo que aparentó ser un suicidio.