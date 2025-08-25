Mujer envenena tres hijos y se suicida en Ensanche Isabelita

SANTO DOMINGO.- Una mujer envenenó a sus tres hijos y murió de igual manera la noche de este domingo en el Ensanche Isabelita, de Santo Domingo Este.

La mujer fue identificada únicamente como Telsy. Los niños tenían entre 6 y 9 años.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle B esquina Respaldo 7, del referido sector.

Vecinos dijeron que la situación podría estar relacionada con conflictos familiares, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

jt-am