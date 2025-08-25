Mujer envenena tres hijos y se suicida en Ensanche Isabelita
SANTO DOMINGO.- Una mujer envenenó a sus tres hijos y murió de igual manera la noche de este domingo en el Ensanche Isabelita, de Santo Domingo Este.
La mujer fue identificada únicamente como Telsy. Los niños tenían entre 6 y 9 años.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle B esquina Respaldo 7, del referido sector.
Vecinos dijeron que la situación podría estar relacionada con conflictos familiares, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.
jt-am
Este medio periodístico debe saber de.. quienes publicar comentarios porque, un idiota intolerante en caso tan lamentable venir a hablar disparates.
El que no tiene sentido común de las cosas no opina. Canalla.
Eso es consecuencia de la situacion que estan pasa do lo mas pobres del pais
Esa no vio los beneficios del «cambio», no se dio cuenta de que este país está bollante de dinero, al menos, eso es lo que dice el gangster libanés
Enserio nos estamos convirtiendo en haiti 2.0
Los dominicanos culpamo a ladro-nel por ese caso, por robarse los cuartos del pueblo.
Sr. Si usted callara su **** boca y dejará de hablar MMMMM sería mejor, un consternado con este triste caso y mire que disparate tu habla
Del 96 al 2000, en solo cuatro años, Leonel hizo el 90% de los túneles y elevados que tiene la Capital, SIN COGER NI UN CENTAVO PRESTADO (porque el congreso lo tenía el prd)…Mientras, arruinader ya ha manejado más dinero que todos los gobiernos juntos, van 55 mil millones de dólares en préstamos (para que lo pague el Pueblo) sin embargo, NO TIENE NI UNA SOLA OBRA QUE ENSEÑAR…¡TODO SE LO HAN ROBADO!…El que defiende a abinader, o es un ladrón o es un estúpido