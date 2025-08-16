Mueren baleados en Texas un dominicano y un salvadoreño

TEXAS, Estados Unidos.- Una confrontación armada entre un padre y su suegro terminó con ambos hombres muertos, uno dominicano y otro salvadoreño en la cuadra 11000 de Tanglehead Court, en el norte del condado de Harris

El hecho ocurrió el jueves último alrededor de las 11 de la mañana luego que se produjera una disputa doméstica relacionada con la custodia de dos niños: una menor de 9 y otro de 6 años.

Los muertos fueron identificados como Rafael Rodríguez, de 78 años y nacido en República Dominicana, y Franklin Portillo, originario de El Salvador.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Precinto 4, el padre de los niños fue hasta la casa de su suegro para recogerlos, y ambos se enfrascaron en una discusión que provocó la presencia de la Policía al lugar.

Cuando un agente del precinto 4 llegó allí intentó calmar la situación y habló con ambos hombres, uno de los cuales estaba adentro y otro afuera de la vivienda.

Testigos dijeron que, en un momento, el hombre salió de la vivienda y baleó mortalmente a su yerno que se encontraba afuera. Ante esta situación, uno de los agentes disparó contra el sospechoso armado, quien resultó gravemente herido. A pesar de que ambos fueron trasladados a un hospital local, fueron declarados muertos

En el tiroteo, que involucró a oficiales del Alguacil del Precinto 4 y del Sheriff Ed Gonzalez, ningún oficial resultó herido.

