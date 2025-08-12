Muere en Santo Domingo el empresario Antonio Isa Conde
SANTO DOMINGO.– Murió este martes en la noche el empresario Antonio Isa Conde.
Isa conde, exministro de Energía y Minas de la República Dominicana, tenía 85 años.
Fue fundador y coordinador general de Participación Ciudadana y manager de Delta Comercial.
Con una sólida formación académica obtuvo el título de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y cursó un postgrado en Administración y Banca en la Universidad de Roma, Italia.
También se especializó en Política Industrial y Consultoría Empresarial.
Su trayectoria en el sector público y privado dejó una huella importante en el país.
of-am
el encargado de vender las empresas del estado en el gobierno nefasto de leonel.
En paz descanse antonio Isa conde 🙏🙏🙏