Muere en Santo Domingo el empresario Antonio Isa Conde

SANTO DOMINGO.– Murió este martes en la noche el empresario Antonio Isa Conde.

Isa conde, exministro de Energía y Minas de la República Dominicana, tenía 85 años.

Fue fundador y coordinador general de Participación Ciudadana y manager de Delta Comercial.

Con una sólida formación académica obtuvo el título de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y cursó un postgrado en Administración y Banca en la Universidad de Roma, Italia.

También se especializó en Política Industrial y Consultoría Empresarial.

Su trayectoria en el sector público y privado dejó una huella importante en el país.

of-am