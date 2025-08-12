Muere en Santo Domingo el empresario Antonio Isa Conde

imagen
Antonio Isa Conde

SANTO DOMINGO.– Murió este martes en la noche el empresario Antonio Isa Conde.

Isa conde, exministro de Energía y Minas de la República Dominicana, tenía 85 años.

Fue fundador y coordinador general de Participación Ciudadana y manager de Delta Comercial.

Con una sólida formación académica obtuvo el título de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y cursó un postgrado en Administración y Banca en la Universidad de Roma, Italia.

También se especializó en Política Industrial y Consultoría Empresarial.

Su trayectoria en el sector público y privado dejó una huella importante en el país.

of-am

anthony
anthony
14 minutos hace

el encargado de vender las empresas del estado en el gobierno nefasto de leonel.

Leonel RD
Leonel RD
42 minutos hace

En paz descanse antonio Isa conde 🙏🙏🙏

