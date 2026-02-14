MP reafirma que funcionarios sustrajeron RD$19 mil millones

Mirna Ortiz y otros representantes del Ministerio Pñublico

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público reafirma que tiene pruebas fehacientes de que los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes sustrajeron RD$19 mil millones de los contribuyentes durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encabezados por Danilo Medina.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó lo que, a su juicio, es «el valor de las pruebas aportadas» en el proceso que se conoce en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

«El Ministerio Público ha iniciado su réplica a los argumentos frente a las acusaciones, desmontando planteamientos con los que las defensas pretenden desvirtuar las pruebas ofertadas”, dijo Ortiz a periodistas que la entrevistaron a la salida del tribunal, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.

“El Ministerio Público ha demostrado todas las falsedades que por meses viene dando la defensa no solo dentro del tribunal, sino, también a la prensa, tomando datos aislados que por sí solos desde su perspectiva parecerían ser ciertos; pero en el día de hoy con elementos de pruebas fehacientes, propios del proceso, hemos ido derrumbando uno por uno cada uno de sus argumentos”, agregó.

Durante la réplica del Ministerio Público, la titular de la Pepca dijo a la jueza Altagracia Ramírez que las barras de abogados de los acusados se vieron imposibilitadas de defender a sus clientes de la sólida acusación contra los cabecillas de una red de corrupción enfrentada por el Ministerio en el año 2023 cuando puso en marcha la Operación Calamar.

Pidió que sea rechazado el pedimento de exclusión de las pruebas que, según dijo, fueron debidamente recolectadas por el Ministerio Público.

Ortiz encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público junto a los fiscales Miguel Collado, Elvira Rodríguez, Jhensy Víctor, Melbin Romero y Miguel Crucey. “En su afán de confundir, la defensa usa los metadatos de forma maliciosamente incorrecta”, expresó ante el tribunal.

DELITOS QUE HABRÍAN SIDO COMETIDOS

Según el expediente instrumentado por el Ministerio Público, los procesados integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

Por este caso ha sido presentada acusación contra 46 personas físicas y jurídicas, las cuales habrían incurrido en los delitos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.

OTROS IMPUTADOS

Otros imputados son el abogado Ángel Lockward; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; Roberto Santiago Moquete Ortiz, Aldo Antonio Gerbasi Fernández (exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda), Julián Omar Fernández Figueroa (exencargado de Juegos de Azar de Hacienda), Claudio Silver Peña (exdirector de Catastro Nacional), Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.

NUEVA VISTA EL MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO

La audiencia fue aplazada para el próximo miércoles 18 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana.