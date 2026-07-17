Movimiento Peñagomista celebra congreso de dirigentes

La actividad fue encabezada por el presidente del movimiento, Rafael Vásquez (Fiquito).

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SANTO DOMINGO.- El Movimiento Electoral Peñagomista (MEP) que preside Rafael Vásquez (Fiquito) celebró su Primer Congreso Nacional de Dirigentes Betty Báez Grullón, con la participación de dirigentes y delegados de más de veinte provincias del país.

Durante la jornada, el MEP aprobó varias resoluciones de carácter político y social. Entre ellas, asumió oficialmente la socialdemocracia como su plataforma ideológica.

También reafirmó su compromiso con el legado y la doctrina de José Francisco Peña Gómez, destacando los principios de justicia social, participación e inclusión ciudadana como ejes de su accionar.

RESPALDO A LA GESTIÓN DE ABINADER

Asimismo, la organización decidió mantener su respaldo a la gestión del presidente Luis Abinader y aprobó una resolución para solicitar al Congreso que la cesantía laboral permanezca sin cambios en el proyecto de modificación del Código de Trabajo que actualmente se discute.

Durante la actividad, realizada en la sede de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Vásquez destacó los principales logros del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Resaltó el crecimiento del turismo, indicando que el país recibió más de seis millones de visitantes durante el primer semestre del año, lo que, dijo, ha contribuido a la creación de empleos de calidad y a una mayor generación de divisas para la economía nacional.

Vásquez también citó entre las principales realizaciones del Gobierno las intervenciones en la avenida 27 de Febrero con Luperón, las circunvalaciones de Baní, Azua y José Francisco Peña Gómez.

Además de la construcción del Metro de Los Alcarrizos, señalando que estas obras fortalecen la movilidad y el desarrollo del país.

an/am