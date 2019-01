Morrobel: Promotores reelección hacen daño a DM, al PLD y a la R. Dominicana

NUEVA YORK.- Quienes promueven que la Constitución de la República Dominicana sea reformada para permitir que el presidente Danilo Medina se repostule a ese cargo hacen daño a ese país, a la democracia y al Partido de la Liberación Dominicana, afirmó aquí Gregorio Morrobel, miembro del Comité Central de esa organización.

Dijo que la campaña publicitaria promoviendo “cuatro años más” para Medina “exacerba los ánimos en el PLD”, especialmente entre seguidores del Mandatario y los de Leonel Fernández.

“Recordemos que el sector que sigue a Leonel Fernández está centralizado y exige que se respete la Constitución. Para ellos esa campaña irrespeta la democracia, por lo que entienden que deben pararla. Eso podría provocar enfrentamientos que a nadie conviene”, advirtió.

Indicó que “quienes están detrás de esa campaña no han medido las consecuencias ni han ponderado que esos anuncios alejan cualquier viso de unidad y promueven el divisinismo en el partido. Este no es el momento para eso, por lo que llamamos a esos compañeros a que recuperen la cordura y no creen fricciones que nos pudieran salir caras en el futuro inmediato”.

Recordó que “Danilo Medina juró ante Dios que la anterior era su última candidatura a la presidencia de la República Dominicana. Nadie le puso una pistola en la cabeza para que dijera eso. El lo dijo porque en realidad lo sentía. Entonces, los líderes tienen que respetarse y hacer valer sus palabras”.

“Yo estoy seguro de que Danilo no se va a repostular, él lo dijo con sus propias palabras. Por eso no entiendo por qué sus acólitos siguen promoviendo su repostulación”, expresó.

Agregó que “Después de haber gobernado exitosamente en dos oportunidades, Danilo no permitirá que un grupito empañe los logros de sus gestiones”.

“Además, advertimos a ese grupito que ‘no hay marcha atrás’, y que los leonelistas esta vez no recularemos”, subrayó Morrobel en el programa Objetivo 2020, que se difunde cada sábado por Super Canal Caribe.