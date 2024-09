Monte Plata sin agua, una falla del gobierno

EL AUTOR es periodista. Reside en Monte Plata.

Es una falla del gobierno que el municipio de Monte Plata no tenga agua potable pese a que en la remodelación del acueducto se invirtieron supuestamente sumas millonarias de pesos.

De eso hace poco tiempo sin embargo los habitantes de Monte Plata siguen sin el servicio del preciado líquido, sin que tanto el director del INAPA, Welignton Arnaud, como el encargado local, John Berry. digan esta boca es mía.

Es una burla permanente a una población digna de mejor suerte manteniéndola sin el importante servicio de agua potable aunque sea para higienizar los sanitarios.

No se justifica bajo ninguna circunstancia que un municipio como Monte Plata rodeado de ríos no tenga agua potable mientras el señor encargado del INAPA no hace absolutamente nada al respecto.

Pasan día y vienen día y la población de Monte Plata permanece sin agua potable. Será que están esperando que esta pacífica población se lance a las calles a reclamar su derecho.

Resuelvan urgentemente el problema de la falta de agua en Monte Plata.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.