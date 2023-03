Montás dice innecesario pacto nación por Haití pidió Abinader

Temístocles Montás.

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Juan Temístocles Montás, dijo que el llamado a un pacto de nación que hizo el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas es un tema propio de la Constitución de la República cuyos mandatos es obligación cumplir.

«Todas las medidas del Gobierno dominicano relacionadas con Haití y su crisis es responsabilidad que recae en el presidente de la República, como garante de cumplir con la Ley Sustantiva de la Nación, ese es su papel», manifestó.

El ex ministro de Economía aclaró que no obstante el PLD siempre ha estado abierto al diálogo y participado en todas las convocatorias hechas por el Presidente de la República, como sucedió con la del Consejo Económico y Social (CES), “que dicho sea de paso no se han visto los resultados”.

Asimismo, calificó el discurso del Mandatario como populista y reeleccionista “con mucha espuma y poco chocolate, donde no se habló de salud, educación, cólera y mortalidad infantil y seguridad ciudadana”.

En el orden partidario Montás expresó que en este momento el PLD está enteramente dedicado a posicionar a Abel Martínez como el próximo presidente de la República.

“En este momento estamos compitiendo y la intención es que al momento de seleccionar de manera oficial en el mes de octubre, Abel está posicionado para ganar las elecciones del 2024”, indicó en el programa Matinal 5.

an/am