Monseñor Nouel cumple 38 años de ser elevada a la categoría de provincia

Parque central de Bonao

BONAO, República Dominicana.- Monseñor Nouel cumple este martes 22 de septiembre 38 años de haber sido elevada a provincia.

Esta es una de las zonas más importantes de la región del Cibao. Su economía se sustenta en la agricultura, ganadería y minería. Posee instalaciones para la siembra y clasificación de semillas de arroz las cuales suple a las diferentes regiones del país.

Declarada “Provincia Ecoturística», Monseñor Nouel cuenta con abundantes recursos naturales e históricos dignos de visitar y admirar.

Es productora de dulces y quesos. Uno de los más famosos productores de ellos fue Gilberto Peña (“Don Raspadura”), creador del “dulce de leche en yagua”. También posee grandes plantaciones de cacao y cafe, cuyas cosechas son distribuidas a todo el país. La mayoría de los productores de cacao están agrupados en el bloque de Arroyo Toro.

Esta joven y progresista localidad ha sido la cuna de importantes figuras, entre las que se destacan Cayo Báez, el laureado pintor Cándido Bidó, el escultor Juan Ventura Trinidad, el compositor Luis “Terror” Díaz, el relevista de Grandes Ligas Elías Sosa, el afamado merenguero y actual senador Héctor Acosta “El Torito”.

Asimismo, The Boy From Bonao, el locutor más destacado del pasado siglo en la ciudad de New York; Elliot Rosario, destacado periodista fallecido; Aniana Vargas, defensora del medio ambiente; Alfredo Pérez Vargas, quien desembarcó con el coronel Francisco Alberto Caamaño por playa Caracoles y Mayobanex Vargas, expedicionario de la gesta del 14 de junio de 1959.

Monseñor Noel ha visto nacer también brillantes escritores, entre los que sobresalen Emilio Muñoz Marte, Carlisle González, Rafael G. Moreta, Carmen y Marino García.

Aquí sentó residencia José Arismendi Trujillo Molina, “Petan”, quien el 1 de agosto de 1942 fundó la emisora La Voz del Yuna, la radio más prestigiosa de la época, cuya réplica fue construida por el ex senador Nova Paulino.

La pandemia de coronavirus ha limitado las festividades de la semana aniversaria pero Raquel Jiménez, actual representante del Poder Ejecutivo, anunció un homenaje póstumo a los ex gobernadores, el primero de los cuales fue el doctor Alberto Peña Vargas.

sp-am