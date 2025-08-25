“Monólogos de Abril¨ homenajea a Iván García

Wilson Ureña

SANTO DOMINGO. – La Compañía Nacional de Teatro y Anacaona Teatro presentarán “Monólogos de Abril” en homenaje al Maestro Iván García Guerra, dramaturgo, actor y director que marcó la historia de la escena dominicana.

¨Monólogo de abril¨ está en agenda en el Teatro La Gruta – en la calle Las Mercedes #329, de la Ciudad Colonial -el sábado 23 de agosto, a las 8:30 de la noche, y el domingo 24 de agosto, a las 6:30 p.m..

El programa contempla dos piezas “Cada cual lucha a su manera”, dirigida e interpretada por la actriz Lucina Jiménez, bajo la producción de Anacaona Teatro.

También “¿Qué tiene de malo?”, dirigida por Fausto Rojas, director de la Compañía Nacional de Teatro, e interpretada por el actor Wilson Ureña.

ESPACIO DE REFLEXIÓN

Este encuentro artístico ofrece al público un espacio de reflexión, memoria y sensibilidad, evocando la impronta de García Guerra, quien dedicó su vida a enaltecer la cultura y a fortalecer el teatro en la República Dominicana.

Las entradas tienen un costo de RD$700.00. Se aplicará un 10% de descuento a estudiantes, envejecientes y miembros del SITEARD y REDSATI.

GLORIA DEL TEATRO

García (San Pedro de Macorís -26 de febrero de 1938 -22 de marzo de 2025, Santo Domingo) fue un escritor, actor de cine y teatro, poeta, promotor cultural, narrador, periodista, dramaturgo, profesor y director teatral.

Es considerado una de las figuras más influyentes del arte dramático dominicano. Recibió importantes reconocimientos, entre ellos El Gran Soberano y el Caonabo de Oro.

Se inició en 1955 como actor de la obra El Gran Teatro del Mundo, en el papel de “El Pobre”. Desde entonces interpretó más de 200 personajes. En 1958 debutó como director con la puesta en escena de Julio César, de William Shakespeare.

