Momentos memorables entre la resurrección y la ascensión de Jesús

EL AUTOR es obispo de la Iglesia Episcopal. Reside en Santo Domingo.

Los acontecimientos que sucedieron después de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús, tienen trazos inauditos; son hechos memorables propicios para la atención de los religiosos, los investigadores socioculturales y las personas que buscan elementos históricos o raros para investigar y desarrugar.

Sin tratar de ser exhaustivo, se quiere presentar aquí, algunos de los hechos más notables entre la resurrección y ascensión de Jesús, que llaman poderosamente la atención de crédulos e incrédulos, de fieles cristianos y agnósticos.

1.- El anuncio de la resurrección de Jesús el crucificado. (Mateo 28: 1-10; Marcos 16: 1-10; Lucas 24: 1-12)

El primer día de la semana, (domingo) después de la crucifixión de Jesús en la cruz del Calvario, María Magdalena y otra María fueron al sepulcro donde el martirizado fue sepultado y descubrieron que la piedra que tapaba la tumba estaba quitada. María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor. Los discípulos Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro para verificar la información. Vieron que la tumba estaba vacía.

2. Los soldados que aguardaban el sepulcro fueron sobornados por jefes religiosos. (Mateo 28: 11-15)

Ante el acontecimiento de la resurrección de Jesús, los soldados que guardaban la tumba fueron a contar a los jefes judíos lo que había sucedido: que el cuerpo de crucificado fue ausentado de la tumba. Los regentes judíos les dieron dinero y les advirtieron: «Ustedes digan que, durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo». Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos.

3. Jesús camina junto a dos discípulos y se revela al partir el pan con ellos. (Lucas 24: 13-35; Marcos 16:12-35)

Jesús caminó junto a dos discípulos que se dirigían a Emaús, once kilómetros de Jerusalén. «Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Ellos obligaron a Jesús para quedarse con ellos. Jesús acepto quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, Jesús tomo en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús…»

4. Jesús se aparece a sus discípulos y se revela mostrando sus manos y costado y les da un importante encargo. (Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-18; Lucas 24:26-49; Juan 20: 19-23)

Jesús aparece a sus discípulos de manera sorpresiva. Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu; pero Jesús les dijo: » Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Compartieron una comida (un pedazo de pescado asado). Jesús aprovecho ese momento para hacerles recordar lo escrito en las Sagradas Escrituras y las profecías acerca del Mesías y les invitó a quedarse en Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo.

5. Jesús da solución a la incredulidad de Tomas al señalar las huellas de sus manos y costado. (Juan 20: 24-29)

Tomás, uno de los discípulos, no estaba con ellos cuando el Señor fue revelado a ellos. Al decirle que: – Hemos visto al Señor. Tomás contestó: – “si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer”.

Ocho días después, Jesús se hace presente y Tomas estaba ahí y Jesús le dijo a Tomás: – “Mete aquí tu dedo, y mira mis manos: y trae tu mano y métala en mi costado. No seas incrédulo. Tomás entonces exclamó: – ¡Mi Señor y mi Dios!

6. La pesca milagrosa y las preguntas inquisidoras a Simón Pedro. (Juan 21: 1-19)

Jesús se aparece a siete de sus discípulos que eran pescadores. Estos no habían pescado nada. El Señor les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca, y pescaran. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía». Arrastraron la barca hasta la orilla y contaron ciento cincuenta y tres peces en la red.

Ya en tierra firme; desayunaron junto a Jesús, pero sin preguntarle nada. El tomo pan y pescado en sus manos y se los dio a ellos. Esta fue la tercera ocasión que Jesús se apareciera a sus discípulos.

Terminado el desayuno, Jesús hizo tres inquisidoras preguntas a Simón Pedro:

-«Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contesto: -Si, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le indico: -Cuida de mis ovejas.»

7. Jesús se despide de sus discípulos, le da un contundente encargo y asciende a su padre. (Marcos 16: 19-20; Lucas 24: 50-53)

Al resucitar el Señor, dio indicación a sus discípulos de volver en Galilea; por tanto, el último momento de ver a Jesús fue en un cerro que él había indicado y allí le adoraron y el Señor señalo que «Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra» y en esa coyuntura impartió el siguiente encargo a los discípulos: «Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo».

JPM

Síguenos en las redes twitter facebook instagram

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.