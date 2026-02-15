El sistema judicial dominicano colapsó, según Presidente SCJ

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, consideró necesario que se produzca un cambio en el sistema judicial dominicano, en el cual prevalece, según afirmó, una saturación de casos pendientes de resolver.

Al encabezar un diálogo con representantes de distintos sectores en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este (SDE), Molina sugirió que se acoja la modalidad de los convenios, para poner fin a conflictosc penales, y que se desechen los juicios de fondo, como se hace en países desarrollados, entre ellos Estados Unidos, donde “el 98% de los casos se resuelven con acuerdos”.

“No es posible resolver los casos penales de la República Dominicana con juicios de fondo. Si no se producen los acuerdos… el sistema no va a colapsar, ya colapsó”, declaró el magistrado, cuyas declaraciones han sido recogidas por el periódico Listín Diario.

“No tiene que ver con tecnología, infraestructura, es el cambio de una cultura organizacional, de procedimiento, de ética de los actores procesales, ese es el camino y la solución”, resaltó.

“Esta conciencia tenemos que tenerla no solo para los casos mediáticos, sino para cada caso del país. Entonces, de esa manera vamos a ver transformaciones importantes”, precisó.

LA META DE LA SCJ: UN AÑO

Molina destacó que la metas de la SCJ es que los casos penales en el país no se prolonguen durante más de un año para ser resueltos.

“Todo ese tipo de casos se resuelven por acuerdos, no hay posibilidad de que todos los casos lleguen a los tribunales y se arme un juicio. Es como si usted me pidiera que todo el sistema de salud se resuelva en un quirófano, es imposible”, destacó, según lo publicado por el citado medido.

El diálogo en la Ciudad Judicial de SDE es el primero de un ciclo de encuentros regionales que serán celebrados con el fin de comunicar, reconocer y consolidar alianzas estratégicas y fortalecer la legitimidad y el respaldo nacional al «Plan Justicia del Futuro 2034», elaborado por la Suprema Corte de Justicia.