Moisés Naim diserta en RD sobre aportes de la economía naranja

El escritor Moisés Naim y el administrador de Banreservas, Samuel Pereyra junto a ejecutivos y miembros del Consejo Directivo de la entidad financiera

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Banco de Reservas auspició una conferencia sobre la economía naranja a cargo del escritor venezolano Moisés Naim.

Ante un grupo de artistas, ejecutivos bancarios, escritores e intelectuales, Naim disertó sobre “¿Qué es la economía naranja: moda pasajera u oportunidad para América Latina?”.

Dijo que la economía naranja es el intento de potenciar el arte, la cultura y la nobleza de la creatividad de la gente, para que las personas creativas puedan tener un éxito económico mayor en sus actividades.

Señaló que en los últimos 20 años las inversiones en arte contemporáneo resultaron más rentables que las inversiones en oro, petróleo y bienes raíces.

LIBERTARIO

“Yo soy partidario de que la maravillosa descentralización que nos ha traído Internet esté al servicio de identificar, promover y estimular a los creadores que tienen éxito. Que el éxito sea determinado por eso, y no por funcionarios públicos”, expresó.

Y agregó: “Lo que no quiere decir que el Estado y el sector privado no puedan jugar un rol importante en el desarrollo de la educación y el desarrollo de las técnicas, pero no quiero al gobierno ni al sector privado decidiendo quien es exitoso y quien no en el mundo del arte”.

La actividad fue encabezada por Samuel Pereyra, administrador general de Banreservas, en la oficina Isabel la Católica del Banco de Reservas, la primera sucursal de esa entidad, inaugurada en 1941.

“Es un privilegio compartir la valiosa experiencia de un verdadero experto a nivel mundial en el área económica, y que para orgullo de Latinoamérica es uno de los nuestros, sobre un tema tan fundamental y decisivo para el progreso sostenido de las naciones, como es la economía naranja”, dijo, al hablar en la ocasión.

Naim es autor de obras como “El fin del poder”, “Ilícito” y “La revancha de los poderosos”.

cfl-am