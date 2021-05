Moisés Alou y Junior Noboa respaldan construcción estadio beisbol en SDE

Moises Alou durante la reunión.

SANTO DOMINGO.- La estrella dominicana del béisbol y ex gerente general del Escogido, Moisés Alou, y el ex grandes ligas y ex gerente general del Licey, Junior Noboa, se reunieron este jueves con el alcalde de San Domingo Este, Manuel Jiménez, para conocer detalles del proyecto de construcción de un estadio de grandes ligas en el municipio más grande del país.

Durante el encuentro el alcalde repasó junto a Noboa y Alou los planes de lo que será el terreno y la estructura del estadio, concebido para que sea el más moderno de todo el Caribe y el único con capacidad para acoger juegos oficiales de la MLB de los Estados UnidosSegún Jiménez, ya se han conseguido importantes avances en la identificación de posibles inversiones privadas que estarían participando del proyecto junto al Estado.

“Estamos desarrollando proyectos estratégicos para hacer de Santo Domingo Este una ciudad moderna y un atractivo para el país y el mundo. Esperamos pronto aquí se materialicen las próximas grandes victorias del glorioso Licey, o, mejor, de un futuro equipo nuestro”, dijo Manuel Jiménez al ser entrevistado después de la reunión con Moisés Alou y Junior Noboa.

El estadio profesional de béisbol de Santo Domingo Este se construiría en terrenos pertenecientes al Hipódromo V Centenario. Cuenta con el apoyo del presidente Luis Abinader.

