MLB suspende dominicano Ronel Blanco por sustancia en guante

Ronel Blanco

HOUSTON.- El lanzador de los Houston Astros, Ronel Blanco, quien fue expulsado del juego del martes después de que los árbitros encontraron una sustancia extraña en su guante, ha sido suspendido 10 juegos por la MLB, se anunció el miércoles.

Blanco también fue multado con una cantidad no revelada.

Ronel Blanco #56 sale del campo escoltado por Joe Espada #19 de los Houston Astros después de ser expulsado en la cuarta entrada contra los Oakland Athletics en el Minute Maid Park el 14 de mayo de 2024 en Houston, Texas. Logan Riely/Getty Images

La suspensión está pendiente de la decisión de Blanco de apelar. Si opta por no hacerlo, entrará en vigor el miércoles por la noche, cuando los Astros continúen su serie contra los Oakland Athletics.

El árbitro de tercera base, Laz Díaz, expulsó a Blanco después de revisar su guante antes de realizar un lanzamiento en la cuarta entrada. Su guante fue confiscado y enviado a la oficina del comisionado.

«Sentí algo dentro del guante», dijo el árbitro de primera base Erich Bacchus. «Fue la cosa más pegajosa que he sentido en un guante desde que hacemos esto desde hace algunos años».

Blanco negó haber utilizado alguna sustancia ilegal.

«Probablemente simplemente me puse colofonia en el brazo izquierdo», dijo en español a través de un intérprete. «Tal vez por el sudor que entró en el guante y eso es quizás lo que encontraron».

El manager Joe Espada agregó que cuando fue al montículo vio «polvo blanco» dentro del guante de Blanco.

«Cuando agarré el guante me pareció que había algo de colofonia», dijo Espada. «No se permite usar resina en la mano que no es la de lanzar, y eso es lo que me pareció a mí. Estaba un poco pegajoso por la humedad y el sudor, pero eso es lo que me pareció a mí».

Blanco extendió las manos y las juntó frente a los árbitros mientras inspeccionaban su guante antes de ser expulsado, y volvió a hacer el movimiento después de ser expulsado.

«Lo que les dije es: ‘Si encuentran algo pegajoso en mi guante, también deben revisar mis manos porque también debería estar en mi mano'», dijo Blanco. «‘Sólo revisa mi mano’, y no lo hizo».

Blanco, quien lanzó un juego sin hits en su debut de la temporada, permitió cuatro hits y ponchó a uno en tres entradas en blanco el martes. Tiene una efectividad de 2.09 esta temporada. Los Astros ganaban 1-0 cuando fue reemplazado por Tayler Scott.

La MLB comenzó a ser más estricta contra las sustancias extrañas en junio de 2021.

