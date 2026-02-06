MLB da a conocer los rosters oficiales Clásico Mundial Beisbol

NUEVA YORK.- La Major League Baseball dio a conocer este jueves, de manera oficial, el roster de los 20 países que participarán en la edición 2026 del Clásico Mundial de Beisbol.

El Clásico Mundial de Beisbol inicia el 5 de marzo en el Tokyo Dome con China Taipéi y Australia como protagonistas del primer juego. El resto de los grupos, con sede en San Juan, Puerto Rico (Estadio Hiram Bithorn); Houston Texas (Daikin Park); y Miami, Florida (LoanDepot Park) comenzarán a jugar el 6 de marzo.

Cada grupo (Tokio, San Juan, Houston y Miami) cuenta con cinco equipos que juegan una fase de Round Robin. Los dos mejores combinados de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Las novenas que avancen de Tokio irán a Miami, y los de San Juan jugarán en Houston.

Los ganadores de los cuartos de final se enfrentarán en Miami para las semifinales y la ronda de campeonato. El campeonato se celebrará el 17 de marzo.

Los rosters quedaron conformados de la siguiente manera:

Roster de Estados Unidos:

PitchersDavid Bednar, RHP; Matthew Boyd, LHP; Garrett Cleavinger, LHP; Clay Holmes, RHP; Griffin Jax, RHP; Brad Keller, RHP; Clayton Kershaw, LHP; Nolan McLean, RHP; Mason Miller, RHP; Joe Ryan, RHP; Paul Skenes, RHP; Tarik Skubal, LHP; Gabe Speier, LHP; Michael Wacha, RHP; Logan Webb, RHP; Garrett Whitlock, RHP.

InfieldersAlex Bregman, 3B; Ernie Clement, UTL; Paul Goldschmidt, 1B; Bryce Harper, 1B; Gunnar Henderson, SS; Cal Raleigh, C; Will Smith, C; Brice Turang, 2B; Bobby Witt Jr., SS.

Bateador designadoKyle Schwarber

OutfieldersByron Buxton, CF; Corbin Carroll, LF; Pete Crow-Armstrong, CF; Aaron Judge, RF.

Roster de Japón:

Pitchers: Daiichi Ishii, RHP; Hiromi Itoh, RHP; Yusei Kikuchi, LHP; Koki Kitayama, RHP; Taisei Makihara, RHP; Yuki Matsui, LHP; Yuki Matsumoto, RHP; Hiroya Miyagi, LHP; Taisei Ota, RHP; Ryuhei Sotani; LHP; Tomoyuki Sugano, RHP; Kaima Taira, RHP; Hiroto Takahashi, RHP; Atsuki Taneichi, RHP; Yoshinobu Yamamoto, RHP.

Catchers: Yuhei Nakamura, Seishiro Sakamoto, Kenya Wakatsuki.

Infielders: Sosuke Genda, Kaito Kozono,Shugo Maki, Munetaka Murakami, Kazuma Okamoto, Teruaki Sato.

Outfielders: Kensuke Kondoh, Shota Morishita, Ukyo Shuto, Seiya SuzukiMasataka Yoshida.

Bateador designadoShohei Ohtani.

Roster de Corea:

Pitchers: Dane Dunning, RHP; Woo-Suk Go, RHP; Been Gwak, RHP; Woo Joo Jeong, RHP; Byeong Hyeon Jo, RHP; Young Kyu, LHP; Young Pyo Ko, RHP; Kyung-Eun Noh, RHP; Riley O’Brien, RHP; Yeong Hyun Park, RHP; Hyun Jin Ryu, LHP; Hyeong Jun So, RHP; Ju Young Son, LHP; Seung Ki Song, LHP; Tae In Won, RHP.

Catchers: Jae Hoon Choi, Dong Won Park.

Infielders: Do Yeong, Hyeseong Kim, Ju Won Kim, Bo Gyeong Moon, Si Hwan Roh, Min Jae Shin, Shay Whitcomb.

Outfielders: Jahmai Jones, Ja Wook Koo, Jung Hoo Lee, Bryan Matuschat, Hyun Bin Moon, Hae-Min Park.

Roster de China Taipei

Pitchers: Yi Chang, RHP; Kuan-Yu Chen, LHP; Po-Yu Chen, RHP, Hao-Chun Cheng, RHP; Ruei-Yang Gu Lin, RHP; Jo-Hsi Hsu, RHP; Chih-Wei Hu, RHP; Kai-Wei Lin, RHP; Shih-Hsiang Lin, RHP; Wei-En Lin, LHP; Yu-Min Lin, LHP; Tzu-Chen Sha, RHP; Yi-Lei Sun, RHP; Jyun-Yue Tseng, RHP; Jun-Wei Zhang, RHP; Chen Zhong-Ao Zhuang, RHP.

Catchers: Shao-Hung Chiang, Kungkuan Giljegiljaw, Lyle Lin.

Infielders: Yu Chang, Tsung-Che Cheng, Kun-Yu Chiang, Hao-Yu Lee, Tzu-Wei Lin, Jonathon Long, Nien-Ting Wu.

Outfielders: Chen-Wei Chen, Chieh-Hsien Chen, Stuart Fairchild, An-Ko Lin.

Roster de Australia

Pitchers: Kieren Hall, RHP; Ky Hampton, RHP; Josh Hendrickson, LHP; Sam Holland, RHP; Jon Kennedy; LHP; Connor MacDonald, RHP; Cooper Morgan, LHP; Mitch Neunborn, RHP; Jack O’Loughlin, LHP, Warwick Saupold; RHP; Blake Townsend, LHP; Todd Van Steensel, RHP; Alex Wells, LHP; Lachlan Wells, LHP; Coen Wynne, RHP.

Catchers: Chris Burke, Mitchell Edwards, Alex Hall, Robbie Perkins.

Infielders: Travis Bazzana, George Callil, Jarryd Dale, Max Durrington, Robbie Glendinning, Curtis Mead, Logan Wade, Rixon Wingrove.

Outfielders: Ulrich Bojarski, Tim Kennelly, Aaron Whitefield.

Roster de República Checa

Pitchers: Jeff Barto, LHP; Filip Capka, RHP; Tomas Duffek, LHP; Lukas Ercoli, LHP; Lukas Hlouch, RHP; Filip Kollmann, RHP; Michal Kovala, RHP; Marek Minarik, RHP; Jan Novak, LHP; Tomas Ondra, RHP; Daniel Padysak, RHP; Ondrej Satoria, RHP; Martin Schneider, RHP; Ondrej Vank, RHP; Boris Vecerka, RHP.

Catchers: Matous Bubenik, Martin Cervenka, Martin Zelenka.

Infielders: Martin Cervinka, Ryan Johnson, Vojtech Mensik, Martin Muzik, Jan Pospisil, Milan Prokop, Terrin Vavra.

Outfielders: Marek Chlup, William Escala, Marek Krejcirik, Max Prejda, Michal Sindelka.

Roster de República Domincana

Pitchers: Albert Abreu, RHP; Sandy Alcántara, RHP; José Alvarado, LHP; Brayan Bello, RHP; Huascar Brazoban, RHP; Seranthony Domínguez, RHP; Camilo Doval, RHP; Carlos Estévez, RHP; Wandy Peralta, LHP; Dennis Santana, RHP; Luis Severino, RHP; Gregory Soto, LHP; Cristopher Sánchez, LHP; Edwin Uceta, RHP; Abner Uribe, RHP.

CatchersAgustin RamírezAustin Wells.

InfieldersJunior CamineroVladimir Guerrero Jr., Manny MachadoKetel MarteGeraldo PerdomoJeremy PeñaAmed RosarioCarlos Santana.

OutfieldersOneil CruzJulio RodriguezJohan RojasJuan SotoFernando Tatis Jr.

Roster de Venezuela

PitchersJosé Alvarado, LHP; Eduard Bazardo, RHP; Jose Butto, RHP; Enmanuel De Jesús, LHP; Carlos Guzmán, RHP; Yoendrys Goómez, RHP; Pablo Lopez, RHP; Andrés Machado, RHP; Keider Montero, RHP; Oddanier Mosqueda, LHP; Germán Márquez, RHP; Daniel Palencia, RHP; Eduardo Rodríguez, LHP; Ricardo Sanchez, LHP; Javier Sanoja, RHP; Antonio Senzatela, RHP; Ranger Suarez, LHP; Angel Zerpa, LHP.

CatchersWilliam ContrerasSalvador Pérez.

InfieldersLuis ArráezWillson ContrerasMaikel GarcíaAndrés GimeénezEugenio SuáarezGleyber TorresEzequiel Tovar.

OutfieldersWilyer Abreu, Ronald Acuña, Jackson Chourio.

Roster de Países Bajos

Pitchers: Jamdrick Cornelia, LHP; Jaydenn Estanista, RHP; Wendell Floranus, RHP; Arij Fransen, RHP; Lars Huijer, RHP; Kenley Jansen, RHP; Antwone Kelly, RHP; Jaitoine Kelly, RHP; Kevin Kelly, RHP; Shairon Martis, RHP; Eric Mendez, RHP; Ryjeteri Merite, LHP; Justin Morales, RHP; Shawndrick Oduber, RHP; Juan Carlos Sulbaran, RHP; Derek West, RHP; Dylan Wilson, RHP.

Catchers: Chadwick Tromp.

InfieldersOzzie AlbiesXander Bogaerts, Ray-Patrick Didder, Didi Gregorius, Juremi Profar, Ceddanne Rafaela, Sharlon Schoop, Delano Selsassa.

Outfielders: Dayson Croes, Druw Jones, Jurickson Profar.

Roster de Israel

Pitchers: Charlie Beilenson, RHP; Josh Blum, RHP; Matt Bowman, RHP; Harrison Cohen, RHP; Daniel Federman, RHP; Jordan Geber, RHP; Tommy Kahnle, RHP; Rob Kaminsky, LHP; Dean Kremer, RHP; Max Lazar, RHP; Carlos Lequerica, RHP; Josh Mallitz, RHP; Eli Morgan, RHP; Ryan Prager, LHP; Ben Simon, RHP; Robert Stock, RHP; Zack Weiss, RHP.

Catchers: C.J. Stubbs, Garrett Stubbs.

Infielders: Cole Carrigg, Jake Gelof, Spencer Horwitz, Assaf Lowengart, Noah Mendlinger, Matt Mervis, Benjamin Rosengard.

OutfieldersHarrison BaderTroy Johnston, Zach Levenson, RJ Schreck.

Roster de Nicaragua

Pitchers: Benjamin Alegria, RHP; Danilo Bermudez, LHP; Kenword Burton, RHP; Stiven Cruz, RHP; Osman Gutierrez, RHP; Duque Hebbert, RHP; Ronald Medrano, RHP; Dilmer Mejia, LHP; Angel Obando, RHP; Erasmo Ramirez, RHP; JC Ramírez, RHP; Oscar Rayo, LHP; Carlos Rodriguez, RHP; Carlos Teller, LHP; Bryan Torres, RHP.

Catchers: Melvin Novoa, Ronald Rivera.

Infielders: Cheslor Cuthbert, Jeter Downs, Brandon Leyton, Elian Rayo, Emanuel Trujillo, Mark Vientos, Freddy Zamora.

Outfielders: Chase Dawson, Omar Mendoza, Juan Montes, Ismael Munguia, Jose Orozco, Cristhian Sandoval.

Roster de México

Pitchers: Alexander Armenta, LHP; Javier Assad, RHP; Brennan Bernardino, LHP; Taj Bradley, RHP; Alex Carrillo, RHP; Jesús Cruz, RHP; Daniel Duarte, RHP; Robert Garcia, LHP; Luis Gastelum, RHP; Andres Munoz, RHP; Samy Natera Jr., LHP; Gerardo Reyes, RHP; Jose Urquidy, RHP, Victor Vodnik, RHP; Taijuan Walker, RHP.

CatchersAlejandro Kirk, Alexis Wilson.

InfieldersJonathan Aranda, Noel Diaz, Nick Gonzales, Joey Meneses, Joey OrtizJared SernaRowdy TellezLuis Urias.

OutfieldersRandy ArozarenaJarren Duran, Julian Ornelas, Alejandro OsunaAlek Thomas.

Roster de Gran Bretaña

Pitchers: Jack Anderson, RHP; Brendan Beck, RHP; Tristan Beck, RHP; Donovan Benoit, RHP; Chavez Fernander, RHP; Gary Gill Hill, RHP; Antonio Knowles, RHP; Miles Langhorne, RHP; Ryan Long, RHP; Michael Petersen, RHP; Jack Seppings, RHP; Graham Spraker, RHP; Najer Victor, RHP; Tyler Viza, RHP; Nick Wells, LHP; Owen Wild, RHP; Vance Worley, RHP.

Catchers: Will Cresswell, Harry Ford.

InfieldersJazz Chisholm Jr., LNate Eaton, Lucius Fox, Ivan Johnson, Ian Lewis, BJ Murray Jr., Nick Ward, Justin Wylie.

Outfielders: Matt Koperniak, Kristian Robinson, Trayce Thompson.

Roster de Brasil

Pitchers: Pietro Albanez, RHP; Gabriel Barbosa, RHP; Joseph Contreras, RHP; Tiago Da Silva, RHP; Murilo Gouvea, RHP; Hugo Kanabushi, LHP; Pedro Da Costa Lemos, RHP; Tomas Lopez, RHP; Daniel Missaki, RHP; Oscar Nakaoshi, LHP; Eric Pardinho, RHP; Enzo Sawayama, LHP; Bo Takahashi, RHP; Thyago Vieira, RHP; Hector Villarroel, LHP.

Catchers: Gabriel Gomes, Enzo Hayashida, Matheus Lelis, Gabriel Carmo.

Infielders: Dante Bichette, Vitor Ito, Felipe Koragi, Felipe Mizukosi, Tiago Nishiyama, Leonardo Reginatto, Lucas Rojo.

Outfielders: Osvaldo Carvalho, Gabriel Maciel, Victor Mascai, Lucas Ramirez.

Roster de Italia

PitchersSam Aldegheri, LHP; Dan Altavilla, RHP; Dylan DeLucia, RHP; Alessandro Ercolani, RHP; Matt Festa, RHP; Gordon Graceffo, RHP; Alek Jacob, RHP; Joe La Sorsa, LHP; Michael Lorenzen, RHP; Ron Marinaccio, RHP; Kyle Nicolas, RHP; Aaron Nola, RHP; Adam Ottavino, RHP; Gabriel Quattrini, RHP; Greg Weissert, RHP.

Catchers: Giaconino Lasaracina, Alberto Mineo, Kyle Teel.

Infielders: Sam Antonacci, Jon Berti, Andrew Fischer, Miles MastrobuoniVinnie PasquantinoThomas Saggese.

OutfieldersJac CaglianoneDominic CanzoneZach DezenzoJakob MarseeNick Morabito, Dante Nori.

Roster de Puerto Rico

Pitchers: Raymond Burgos, LHP; Fernando Cruz, RHP; Jose De Leon, RHP; Edwin Diaz, RHP; Jose Espada, RHP; Rico Garcia, RHP; Seth Lugo, RHP; Jorge Lopez, RHP; Jovani Moran, LHP; Luis Quinones, RHP; Angel Reyes, RHP; Eduardo Rivera, LHP; Gabriel Rodriguez, LHP; Elmer Rodríguez, RHP; Yacksel Ríos, RHP; Ricardo Velez, RHP.

CatchersMartin MaldonadoChristian Vazquez.

Infielders: Nolan Arenado, Edwin ArroyoDarell HernaizEmmanuel Rivera, Luis Vázquez.

OutfieldersWilli CastroCarlos CortesMatthew LugoMJ MelendezHeliot RamosEddie RosarioBryan Torres.

Roster de Canadá

PitchersLogan Allen, LHP; Micah Ashman, LHP; Phillippe Aumont, RHP; Jordan Balazovic, RHP; Eric Cerantola, RHP; Indigo Diaz, RHP; Antoine Jean, LHP; Carter Loewen, RHP; Adam Macko, LHP; James Paxton, LHP; Cal Quantrill, RHP; Noah Skirrow, RHP; Michael Soroka, RHP; Jameson Taillon, RHP; Matt Wilkinson, LHP; Rob Zastryzny, LHP.

CatchersLiam HicksBo Naylor.

InfieldersTyler BlackMatt Davidson, Adam Hall, Edouard JulienOtto LopezJosh Naylor, Abraham Toro, Jared Young.

OutfieldersOwen CaissieDenzel ClarkeTyler O’Neill, Jacob Robson.

Roster de Cuba

Pitchers: Frank Alvarez, RHP; Emmanuel Chapman, RHP; Josimar Cousin, RHP; Naykel Cruz, LHP; Daviel Hurtado, LHP; Denny Larrondo, RHP; Yoan Lopez, RHP; Raidel Martinez, RHP; Randy Martinez, LHP; Livan Moinelo, LHP; Darien Núñez, LHP; Julio Robaina, LHP; Osiel Rodriguez, RHP; Yariel Rodríguez, RHP; Luis Romero, RHP; Pedro Santos, RHP.

Catchers: Omar Hernandez, Andrys Pérez.

Infielders: Erisbel Arruebarrena, Yiddi Cappe, Yoan Moncada, Malcom Nuñez, Alexei Ramirez, Alexander Vargas.

Outfielders: Alfredo Despaigne, Yoelkis Guibert, Leonel Moas, Roel Santos, Yoel Yanqui.

Roster de Colombia

Pitchers: Elkin Alcala, RHP; Adrian Almeida, LHP; Austin Bergner, RHP; Danis Correa, RHP; Nabil Crismatt, RHP; Pedro Garcia, RHP; Rio Gomez, LHP; Yapson Gomez, LHP; Tayron Guerrero, RHP; David Lorduy, RHP; Emerson Martinez, RHP; Luis Patiño, RHP; Jose Quintana, LHP; Jhon Romero, RHP; Reiver Sanmartin, LHP; Julio Teheran, RHP; Guillo Zuñiga, RHP.

Catchers: Jorge Alfaro, Elias DiazCarlos Martinez.

Infielders: Michael Arroyo, Jordan Díaz, Dayan Frias, Reynaldo Rodriguez, Donovan SolanoGio Urshela.

Roster de Panamá

Pitchers: Dario Agrazal, RHP; Logan Allen, LHP; Alberto Baldonado, LHP; Jaime Barria, RHP; Miguel Cienfuegos, LHP; Paolo Espino, RHP; Jorge García, RHP; Miguel Gómez, RHP; James González, LHP; Javy Guerra, RHP; Kenny Hernández, LHP; Ariel Jurado, RHP; Humberto Mejía, RHP; Abdiel Mendoza, RHP; Andy Otero, LHP; Erian Rodríguez, RHP.

CatchersMiguel AmayaLeonardo Bernal, Christian Bethancourt, Ivan Herrera.

Infielders: Jonathan Araúz, Jose Caballero, Johan Camargo, Leo JimenezEdmundo Sosa, Rubén Tejada.

Outfielders: Enrique Bradfield Jr., Allen Córdoba, Jose Ramos, Jhonny Santos.

