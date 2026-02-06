MLB da a conocer los rosters oficiales Clásico Mundial Beisbol

NUEVA YORK.- La Major League Baseball dio a conocer este jueves, de manera oficial, el roster de los 20 países que participarán en la edición 2026 del Clásico Mundial de Beisbol.

El Clásico Mundial de Beisbol inicia el 5 de marzo en el Tokyo Dome con China Taipéi y Australia como protagonistas del primer juego. El resto de los grupos, con sede en San Juan, Puerto Rico (Estadio Hiram Bithorn); Houston Texas (Daikin Park); y Miami, Florida (LoanDepot Park) comenzarán a jugar el 6 de marzo.

Cada grupo (Tokio, San Juan, Houston y Miami) cuenta con cinco equipos que juegan una fase de Round Robin. Los dos mejores combinados de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Las novenas que avancen de Tokio irán a Miami, y los de San Juan jugarán en Houston.

Los ganadores de los cuartos de final se enfrentarán en Miami para las semifinales y la ronda de campeonato. El campeonato se celebrará el 17 de marzo.

Los rosters quedaron conformados de la siguiente manera:

El Clásico Mundial de Beisbol se jugará del 5 al 17 de marzo. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Roster de Estados Unidos:

Pitchers: David Bednar, RHP; Matthew Boyd, LHP; Garrett Cleavinger, LHP; Clay Holmes, RHP; Griffin Jax, RHP; Brad Keller, RHP; Clayton Kershaw, LHP; Nolan McLean, RHP; Mason Miller, RHP; Joe Ryan, RHP; Paul Skenes, RHP; Tarik Skubal, LHP; Gabe Speier, LHP; Michael Wacha, RHP; Logan Webb, RHP; Garrett Whitlock, RHP.

Infielders: Alex Bregman, 3B; Ernie Clement, UTL; Paul Goldschmidt, 1B; Bryce Harper, 1B; Gunnar Henderson, SS; Cal Raleigh, C; Will Smith, C; Brice Turang, 2B; Bobby Witt Jr., SS.

Bateador designado: Kyle Schwarber

Outfielders: Byron Buxton, CF; Corbin Carroll, LF; Pete Crow-Armstrong, CF; Aaron Judge, RF.

Roster de Japón:

Pitchers: Daiichi Ishii, RHP; Hiromi Itoh, RHP; Yusei Kikuchi, LHP; Koki Kitayama, RHP; Taisei Makihara, RHP; Yuki Matsui, LHP; Yuki Matsumoto, RHP; Hiroya Miyagi, LHP; Taisei Ota, RHP; Ryuhei Sotani; LHP; Tomoyuki Sugano, RHP; Kaima Taira, RHP; Hiroto Takahashi, RHP; Atsuki Taneichi, RHP; Yoshinobu Yamamoto, RHP.

Catchers: Yuhei Nakamura, Seishiro Sakamoto, Kenya Wakatsuki.

Infielders: Sosuke Genda, Kaito Kozono,Shugo Maki, Munetaka Murakami, Kazuma Okamoto, Teruaki Sato.

Outfielders: Kensuke Kondoh, Shota Morishita, Ukyo Shuto, Seiya Suzuki, Masataka Yoshida.

Bateador designado: Shohei Ohtani.

Roster de Corea:

Pitchers: Dane Dunning, RHP; Woo-Suk Go, RHP; Been Gwak, RHP; Woo Joo Jeong, RHP; Byeong Hyeon Jo, RHP; Young Kyu, LHP; Young Pyo Ko, RHP; Kyung-Eun Noh, RHP; Riley O’Brien, RHP; Yeong Hyun Park, RHP; Hyun Jin Ryu, LHP; Hyeong Jun So, RHP; Ju Young Son, LHP; Seung Ki Song, LHP; Tae In Won, RHP.

Catchers: Jae Hoon Choi, Dong Won Park.

Infielders: Do Yeong, Hyeseong Kim, Ju Won Kim, Bo Gyeong Moon, Si Hwan Roh, Min Jae Shin, Shay Whitcomb.

Outfielders: Jahmai Jones, Ja Wook Koo, Jung Hoo Lee, Bryan Matuschat, Hyun Bin Moon, Hae-Min Park.

Roster de China Taipei

Pitchers: Yi Chang, RHP; Kuan-Yu Chen, LHP; Po-Yu Chen, RHP, Hao-Chun Cheng, RHP; Ruei-Yang Gu Lin, RHP; Jo-Hsi Hsu, RHP; Chih-Wei Hu, RHP; Kai-Wei Lin, RHP; Shih-Hsiang Lin, RHP; Wei-En Lin, LHP; Yu-Min Lin, LHP; Tzu-Chen Sha, RHP; Yi-Lei Sun, RHP; Jyun-Yue Tseng, RHP; Jun-Wei Zhang, RHP; Chen Zhong-Ao Zhuang, RHP.

Catchers: Shao-Hung Chiang, Kungkuan Giljegiljaw, Lyle Lin.

Infielders: Yu Chang, Tsung-Che Cheng, Kun-Yu Chiang, Hao-Yu Lee, Tzu-Wei Lin, Jonathon Long, Nien-Ting Wu.

Outfielders: Chen-Wei Chen, Chieh-Hsien Chen, Stuart Fairchild, An-Ko Lin.

Roster de Australia

Pitchers: Kieren Hall, RHP; Ky Hampton, RHP; Josh Hendrickson, LHP; Sam Holland, RHP; Jon Kennedy; LHP; Connor MacDonald, RHP; Cooper Morgan, LHP; Mitch Neunborn, RHP; Jack O’Loughlin, LHP, Warwick Saupold; RHP; Blake Townsend, LHP; Todd Van Steensel, RHP; Alex Wells, LHP; Lachlan Wells, LHP; Coen Wynne, RHP.

Catchers: Chris Burke, Mitchell Edwards, Alex Hall, Robbie Perkins.

Infielders: Travis Bazzana, George Callil, Jarryd Dale, Max Durrington, Robbie Glendinning, Curtis Mead, Logan Wade, Rixon Wingrove.

Outfielders: Ulrich Bojarski, Tim Kennelly, Aaron Whitefield.

Roster de República Checa

Pitchers: Jeff Barto, LHP; Filip Capka, RHP; Tomas Duffek, LHP; Lukas Ercoli, LHP; Lukas Hlouch, RHP; Filip Kollmann, RHP; Michal Kovala, RHP; Marek Minarik, RHP; Jan Novak, LHP; Tomas Ondra, RHP; Daniel Padysak, RHP; Ondrej Satoria, RHP; Martin Schneider, RHP; Ondrej Vank, RHP; Boris Vecerka, RHP.

Catchers: Matous Bubenik, Martin Cervenka, Martin Zelenka.

Infielders: Martin Cervinka, Ryan Johnson, Vojtech Mensik, Martin Muzik, Jan Pospisil, Milan Prokop, Terrin Vavra.

Outfielders: Marek Chlup, William Escala, Marek Krejcirik, Max Prejda, Michal Sindelka.

Roster de República Domincana

Pitchers: Albert Abreu, RHP; Sandy Alcántara, RHP; José Alvarado, LHP; Brayan Bello, RHP; Huascar Brazoban, RHP; Seranthony Domínguez, RHP; Camilo Doval, RHP; Carlos Estévez, RHP; Wandy Peralta, LHP; Dennis Santana, RHP; Luis Severino, RHP; Gregory Soto, LHP; Cristopher Sánchez, LHP; Edwin Uceta, RHP; Abner Uribe, RHP.

Catchers: Agustin Ramírez, Austin Wells.

Infielders: Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Geraldo Perdomo, Jeremy Peña, Amed Rosario, Carlos Santana.

Outfielders: Oneil Cruz, Julio Rodriguez, Johan Rojas, Juan Soto, Fernando Tatis Jr.

Roster de Venezuela

Pitchers: José Alvarado, LHP; Eduard Bazardo, RHP; Jose Butto, RHP; Enmanuel De Jesús, LHP; Carlos Guzmán, RHP; Yoendrys Goómez, RHP; Pablo Lopez, RHP; Andrés Machado, RHP; Keider Montero, RHP; Oddanier Mosqueda, LHP; Germán Márquez, RHP; Daniel Palencia, RHP; Eduardo Rodríguez, LHP; Ricardo Sanchez, LHP; Javier Sanoja, RHP; Antonio Senzatela, RHP; Ranger Suarez, LHP; Angel Zerpa, LHP.

Catchers: William Contreras, Salvador Pérez.

Infielders: Luis Arráez, Willson Contreras, Maikel García, Andrés Gimeénez, Eugenio Suáarez, Gleyber Torres, Ezequiel Tovar.

Outfielders: Wilyer Abreu, Ronald Acuña, Jackson Chourio.

Roster de Países Bajos

Pitchers: Jamdrick Cornelia, LHP; Jaydenn Estanista, RHP; Wendell Floranus, RHP; Arij Fransen, RHP; Lars Huijer, RHP; Kenley Jansen, RHP; Antwone Kelly, RHP; Jaitoine Kelly, RHP; Kevin Kelly, RHP; Shairon Martis, RHP; Eric Mendez, RHP; Ryjeteri Merite, LHP; Justin Morales, RHP; Shawndrick Oduber, RHP; Juan Carlos Sulbaran, RHP; Derek West, RHP; Dylan Wilson, RHP.

Catchers: Chadwick Tromp.

Infielders: Ozzie Albies, Xander Bogaerts, Ray-Patrick Didder, Didi Gregorius, Juremi Profar, Ceddanne Rafaela, Sharlon Schoop, Delano Selsassa.

Outfielders: Dayson Croes, Druw Jones, Jurickson Profar.

Roster de Israel

Pitchers: Charlie Beilenson, RHP; Josh Blum, RHP; Matt Bowman, RHP; Harrison Cohen, RHP; Daniel Federman, RHP; Jordan Geber, RHP; Tommy Kahnle, RHP; Rob Kaminsky, LHP; Dean Kremer, RHP; Max Lazar, RHP; Carlos Lequerica, RHP; Josh Mallitz, RHP; Eli Morgan, RHP; Ryan Prager, LHP; Ben Simon, RHP; Robert Stock, RHP; Zack Weiss, RHP.

Catchers: C.J. Stubbs, Garrett Stubbs.

Infielders: Cole Carrigg, Jake Gelof, Spencer Horwitz, Assaf Lowengart, Noah Mendlinger, Matt Mervis, Benjamin Rosengard.

Outfielders: Harrison Bader, Troy Johnston, Zach Levenson, RJ Schreck.

Roster de Nicaragua

Pitchers: Benjamin Alegria, RHP; Danilo Bermudez, LHP; Kenword Burton, RHP; Stiven Cruz, RHP; Osman Gutierrez, RHP; Duque Hebbert, RHP; Ronald Medrano, RHP; Dilmer Mejia, LHP; Angel Obando, RHP; Erasmo Ramirez, RHP; JC Ramírez, RHP; Oscar Rayo, LHP; Carlos Rodriguez, RHP; Carlos Teller, LHP; Bryan Torres, RHP.

Catchers: Melvin Novoa, Ronald Rivera.

Infielders: Cheslor Cuthbert, Jeter Downs, Brandon Leyton, Elian Rayo, Emanuel Trujillo, Mark Vientos, Freddy Zamora.

Outfielders: Chase Dawson, Omar Mendoza, Juan Montes, Ismael Munguia, Jose Orozco, Cristhian Sandoval.

Roster de México

Pitchers: Alexander Armenta, LHP; Javier Assad, RHP; Brennan Bernardino, LHP; Taj Bradley, RHP; Alex Carrillo, RHP; Jesús Cruz, RHP; Daniel Duarte, RHP; Robert Garcia, LHP; Luis Gastelum, RHP; Andres Munoz, RHP; Samy Natera Jr., LHP; Gerardo Reyes, RHP; Jose Urquidy, RHP, Victor Vodnik, RHP; Taijuan Walker, RHP.

Catchers: Alejandro Kirk, Alexis Wilson.

Infielders: Jonathan Aranda, Noel Diaz, Nick Gonzales, Joey Meneses, Joey Ortiz, Jared Serna, Rowdy Tellez, Luis Urias.

Outfielders: Randy Arozarena, Jarren Duran, Julian Ornelas, Alejandro Osuna, Alek Thomas.

Roster de Gran Bretaña

Pitchers: Jack Anderson, RHP; Brendan Beck, RHP; Tristan Beck, RHP; Donovan Benoit, RHP; Chavez Fernander, RHP; Gary Gill Hill, RHP; Antonio Knowles, RHP; Miles Langhorne, RHP; Ryan Long, RHP; Michael Petersen, RHP; Jack Seppings, RHP; Graham Spraker, RHP; Najer Victor, RHP; Tyler Viza, RHP; Nick Wells, LHP; Owen Wild, RHP; Vance Worley, RHP.

Catchers: Will Cresswell, Harry Ford.

Infielders: Jazz Chisholm Jr., LNate Eaton, Lucius Fox, Ivan Johnson, Ian Lewis, BJ Murray Jr., Nick Ward, Justin Wylie.

Outfielders: Matt Koperniak, Kristian Robinson, Trayce Thompson.

Roster de Brasil

Pitchers: Pietro Albanez, RHP; Gabriel Barbosa, RHP; Joseph Contreras, RHP; Tiago Da Silva, RHP; Murilo Gouvea, RHP; Hugo Kanabushi, LHP; Pedro Da Costa Lemos, RHP; Tomas Lopez, RHP; Daniel Missaki, RHP; Oscar Nakaoshi, LHP; Eric Pardinho, RHP; Enzo Sawayama, LHP; Bo Takahashi, RHP; Thyago Vieira, RHP; Hector Villarroel, LHP.

Catchers: Gabriel Gomes, Enzo Hayashida, Matheus Lelis, Gabriel Carmo.

Infielders: Dante Bichette, Vitor Ito, Felipe Koragi, Felipe Mizukosi, Tiago Nishiyama, Leonardo Reginatto, Lucas Rojo.

Outfielders: Osvaldo Carvalho, Gabriel Maciel, Victor Mascai, Lucas Ramirez.

Roster de Italia

Pitchers: Sam Aldegheri, LHP; Dan Altavilla, RHP; Dylan DeLucia, RHP; Alessandro Ercolani, RHP; Matt Festa, RHP; Gordon Graceffo, RHP; Alek Jacob, RHP; Joe La Sorsa, LHP; Michael Lorenzen, RHP; Ron Marinaccio, RHP; Kyle Nicolas, RHP; Aaron Nola, RHP; Adam Ottavino, RHP; Gabriel Quattrini, RHP; Greg Weissert, RHP.

Catchers: Giaconino Lasaracina, Alberto Mineo, Kyle Teel.

Infielders: Sam Antonacci, Jon Berti, Andrew Fischer, Miles Mastrobuoni, Vinnie Pasquantino, Thomas Saggese.

Outfielders: Jac Caglianone, Dominic Canzone, Zach Dezenzo, Jakob Marsee, Nick Morabito, Dante Nori.

Roster de Puerto Rico

Pitchers: Raymond Burgos, LHP; Fernando Cruz, RHP; Jose De Leon, RHP; Edwin Diaz, RHP; Jose Espada, RHP; Rico Garcia, RHP; Seth Lugo, RHP; Jorge Lopez, RHP; Jovani Moran, LHP; Luis Quinones, RHP; Angel Reyes, RHP; Eduardo Rivera, LHP; Gabriel Rodriguez, LHP; Elmer Rodríguez, RHP; Yacksel Ríos, RHP; Ricardo Velez, RHP.

Catchers: Martin Maldonado, Christian Vazquez.

Infielders: Nolan Arenado, Edwin Arroyo, Darell Hernaiz, Emmanuel Rivera, Luis Vázquez.

Outfielders: Willi Castro, Carlos Cortes, Matthew Lugo, MJ Melendez, Heliot Ramos, Eddie Rosario, Bryan Torres.

Roster de Canadá

Pitchers: Logan Allen, LHP; Micah Ashman, LHP; Phillippe Aumont, RHP; Jordan Balazovic, RHP; Eric Cerantola, RHP; Indigo Diaz, RHP; Antoine Jean, LHP; Carter Loewen, RHP; Adam Macko, LHP; James Paxton, LHP; Cal Quantrill, RHP; Noah Skirrow, RHP; Michael Soroka, RHP; Jameson Taillon, RHP; Matt Wilkinson, LHP; Rob Zastryzny, LHP.

Catchers: Liam Hicks, Bo Naylor.

Infielders: Tyler Black, Matt Davidson, Adam Hall, Edouard Julien, Otto Lopez, Josh Naylor, Abraham Toro, Jared Young.

Outfielders: Owen Caissie, Denzel Clarke, Tyler O’Neill, Jacob Robson.

Roster de Cuba

Pitchers: Frank Alvarez, RHP; Emmanuel Chapman, RHP; Josimar Cousin, RHP; Naykel Cruz, LHP; Daviel Hurtado, LHP; Denny Larrondo, RHP; Yoan Lopez, RHP; Raidel Martinez, RHP; Randy Martinez, LHP; Livan Moinelo, LHP; Darien Núñez, LHP; Julio Robaina, LHP; Osiel Rodriguez, RHP; Yariel Rodríguez, RHP; Luis Romero, RHP; Pedro Santos, RHP.

Catchers: Omar Hernandez, Andrys Pérez.

Infielders: Erisbel Arruebarrena, Yiddi Cappe, Yoan Moncada, Malcom Nuñez, Alexei Ramirez, Alexander Vargas.

Outfielders: Alfredo Despaigne, Yoelkis Guibert, Leonel Moas, Roel Santos, Yoel Yanqui.

Roster de Colombia

Pitchers: Elkin Alcala, RHP; Adrian Almeida, LHP; Austin Bergner, RHP; Danis Correa, RHP; Nabil Crismatt, RHP; Pedro Garcia, RHP; Rio Gomez, LHP; Yapson Gomez, LHP; Tayron Guerrero, RHP; David Lorduy, RHP; Emerson Martinez, RHP; Luis Patiño, RHP; Jose Quintana, LHP; Jhon Romero, RHP; Reiver Sanmartin, LHP; Julio Teheran, RHP; Guillo Zuñiga, RHP.

Catchers: Jorge Alfaro, Elias Diaz, Carlos Martinez.

Infielders: Michael Arroyo, Jordan Díaz, Dayan Frias, Reynaldo Rodriguez, Donovan Solano, Gio Urshela.

Outfielders: Brayan Buelvas, Gustavo Campero, Jesús Marriaga, Harold Ramirez

Roster de Panamá

Pitchers: Dario Agrazal, RHP; Logan Allen, LHP; Alberto Baldonado, LHP; Jaime Barria, RHP; Miguel Cienfuegos, LHP; Paolo Espino, RHP; Jorge García, RHP; Miguel Gómez, RHP; James González, LHP; Javy Guerra, RHP; Kenny Hernández, LHP; Ariel Jurado, RHP; Humberto Mejía, RHP; Abdiel Mendoza, RHP; Andy Otero, LHP; Erian Rodríguez, RHP.

Catchers: Miguel Amaya, Leonardo Bernal, Christian Bethancourt, Ivan Herrera.

Infielders: Jonathan Araúz, Jose Caballero, Johan Camargo, Leo Jimenez, Edmundo Sosa, Rubén Tejada.

Outfielders: Enrique Bradfield Jr., Allen Córdoba, Jose Ramos, Jhonny Santos.

