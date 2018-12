Mis respuestas a las interrogantes sobre la Feria del Libro Sancristobalense

Por ROSINA ANGLADA

Estas son mis respuestas a las interrogantes que nos hiciera el distinguido escritor y abogado Leonel Martínez, miembro del Comité Organizador de la III Feria del Libro Sancristobalense, quien puso en circulación dos libros: Biografías Universales y Biografías Extremas, que consideramos muy pertinentes.

¿A qué se va a una feria del libro?

Las Ferias del Libro son espacios para el encuentro básicamente con los libros ya sea impreso, digital, encuentro con los autores (científicos, investigadores, poetas, ensayistas, novelistas, historiadores, geógrafos, etc.) editores, ilustradores, libreros, bibliotecarios, amantes de los libros y de la lectura para compartir miradas, puntos de vista, investigaciones y avances científicos y tecnológicos

¿Cómo debe medirse el éxito de un evento ferial de esta naturaleza?

El éxito de una feria del libro debe medirse en el interés que suscitan los libros y las lecturas en el público que acude a ellos, que sientan que el libro es un vehículo de transmisión de nuevas experiencias y saberes que redunden en beneficio personal y colectivo.

¿Cuál debe ser el blanco de público al que se dirige el evento?

Considero que los estudiantes en sentido general y en primer lugar, porque son el presente y porvenir y como un medio para introducirlos en un mundo de ideas y de conocimientos, los profesionales de las distintas disciplinas, en fin todo el pueblo, considero que los carpinteros, albañiles, choferes, amas de casa, todos deben encontrar un espacio en las ferias del libro que les favorezca en sus vidas; las ferias tienen que tener libros de soluciones a problemas prácticos del hogar, albañilería, jardinería, diseños, modas, carpintería, repostería, iluminación, construcción, física, química, tecnologías, ciencia, de todo lo que pueda interesarle a un ser humano. El libro es para todos.

¿A una feria, se va a escuchar charlas, actividades recreativas, a simple diversión o esencialmente a comprar libros?

La comunicación es fundamental en toda actividad humana, es la manera en que socializamos las ideas, reflexiones, investigaciones mediante la palabra, es decir que si, si, a una feria se va a escuchar charlas, es un publico muy heterogéneo, los que compran libros y no gustan de las charlas esta muy bien, pero hay un publico que gusta de las charlas, porque de qué otra manera hubiésemos llegado a entender de manera tan fácil el planteamiento del autor Manuel Mora Serrano, quien resalta aTulio Manuel Cestero con la primacía de la prosa poética dominicana y no a Pedro Henríquez Ureña. Es un planteamiento que en una conferencia llegamos a conocer el trabajo de investigación histórica y de rescate de una autoría singular en este caso del laureado Cestero.

Las charlas, las conferencias, las criticas literarias son como para “probar” y “llevar al deleite de la lectura a posteriori” de las obras citadas, es el mejor medio que conozco hasta ahora…

ACTIVIDADES RECREATIVAS

La Feria en sí misma es una actividad recreativa, invita a salir de nuestras casas, dejar la rutina cotidiana y llegar hasta el espacio donde se está celebrando la Feria y el encuentro con otras personas, con los libros ya es un recreo, una distracción, un encanto. Lo lúdico, la alegría no podemos quitarla de las Ferias del Libro en un país donde no se lee lo suficiente ni siquiera en las escuelas que es el verdadero laboratorio donde debiera generarse el placer, el gusto por la lectura, porque todo lo que se aprende se aprende a partir de lo leído, de la lectura… lamentablemente en nuestro país a la gran mayoría de familias asalariadas no les alcanza el presupuesto para comprar un libro a sus hijos, tenemos muy pocas librerías y es algo que llama la atención ver a los padres comprándoles libros, no tenemos bibliotecas municipales que estén abiertas y al servicio de la mayoría de la gente.

Entonces para atraer al público a los libros hay que tener estrategias y una de ellas es: presentar talleres de lectura y escritura, abrir un libro de Manualidades y empezar a trabajarlas a partir de la lectura, un libro de diseño y aprender a decorar nuestras casas con cortinas, cojines, para atraer al publico como los choferes, traer libros de automóviles y ofrecer charlas de automovilismo y de respeto al medio ambiente, etc., un libro de Cocina y cultura culinaria que ayude a preparar los alimentos de forma saludable.

El teatro es una manera muy eficaz de atraer publico a la Feria, porque cuando se va a una dramatización invita al conocimiento mas tarde de los personajes y trama de la obra.

Estoy totalmente de acuerdo en que haya actividades recreativas en las Ferias del Libro, en vista del poco interés por los libros y la lectura que muestra la gente, las Ferias vienen a ser espacios promocionales de los libros y la lectura.

La compra de libros sigue siendo ínfima por las causas señaladas anteriormente, pero el ideal es que las Ferias del Libro sean espacios para la compra abundante de los mismos.

¿Por qué la feria del libro solo se les dedica a escritores de literatura?

Vivimos en una sociedad fragmentada y llena de complejos los profesionales en su gran mayoría, valgan las excepciones notables de profesionales médicos y de otras ramas que tienen sus presentaciones en la TV y en la radio, no se juntan con los no profesionales, los ricos no se juntan con los pobres, los del partido azul no se juntan con los del partido rojo, los liceístas y los escogiditas, lamentablemente ellos tampoco se interesan por nada que no sea de su entorno, ellos tienen sus clubes y espacios para sus presentaciones, es un problema social que no creo que lo podamos aliviar tan fácil. Pero en la III Feria del Libro Sancristobalense, presentamos una Charla con un científico profesional de la medicina neurólogo que tiene mucha incidencia en los medios de comunicación José Silié Ruiz y ofreció sus conocimientos sobre el Cerebro y la Lectura, una charla que debemos asimilarla para sacarle el mejor provecho, en la cual el Dr. Silie plantea que el cerebro hay que estimularlo desde antes de nacer, es decir que la lectura debe ser motivada, y si los docentes no leen jamás podrán motivar a los niños. Nadie puede dar lo que no tiene.

¿Por qué no se promueven libros de ciencias, tecnología, negocios, finanzas y otras áreas del conocimiento?

Creo que se responde con las anteriores respuestas.

¿Qué se les debe ofertar como contrapartida a los patrocinadores de la feria?

Vivimos en una sociedad capitalista, a nuestros patrocinadores (CDEEE, EGEHID, ETED, Banco de Reservas, Senador Tommy Galán, Sindico Nelson Guillen, IPL, entre otros, debemos ofrecerles algo a cambio, presentar sus productos, servicios, investigaciones, etc. En ese caso, si lográramos que supermercados apoyen a la Feria, seria bueno destinarles una pagina de las obras que ellos patrocinen con sus ofertas y servicios y ofrecerles toda la apertura que ellos quieran.

Partiendo de la cantidad de estudiantes de todos los niveles que existen en la provincia ¿Cómo se debe organizar un programa en el que la mayoría pueda participar?

Mi reflexión es que en este país debemos estar en Feria todo el año y eso significa que a los adolescentes hay que propiciarles el encuentro con escritores y sus obras, hay que hacer una campaña permanente para motivarles.

Por ejemplo, no hay que esperar una Feria del Libro cada dos años para que, por no mencionarlos a todos, señalo: Odalis Pérez, Domingo Peña Nina, Tomas Espinal Rivera, Damocles Méndez, Elvin Sánchez, Guaroa Ubiñas, Marcial Báez, Eugenio Galán, estén ofreciendo charlas en las escuelas en su sitio, porque sabemos de las dificultades inclusive para llegar a la Feria, por causas económicas y sociales.

Las maestras docentes especialistas de lengua y comunicación estén al frente de dicha Feria militantemente, no pueden aislarse, recogerse, deben estar al frente de una campaña nacional para que se lea mucho y se lea bien lo que ayuda al desarrollo personal y colectivo.

¿Qué beneficios económicos deben recibir los que organizan la feria por los libros vendidos?

Si se venden los libros reciben los beneficios de ese modo. Creo que en la III Feria del Libro Sancristobalense, se les proveyó del espacio y una carpa para que pudieran ofertar sus libros.

¿Cuál debe ser el lugar de mejores condiciones físicas, para garantizar un nivel de mayor organización de la feria?

El que entrañe menos gasto de dinero, no estoy de acuerdo en que de los recursos se destine miles de pesos para alquiler de carpas… Considero que el Parque Ecológico se la lució en la pasada Feria, y que hay que pensar en adecuar las glorietas para los espacios infantiles en la próxima Feria y no haya necesidad de buscar carpas.

¿Cuál debe ser el periodo en que se debe desarrollar la actividad? 4 días, una semana, 15 días.

Queda demostrado que el mayor publico que asiste a la Feria son los estudiantes, considero que la próxima debe realizarse de martes a sábado para que alcance a todos.

¿Cómo se debe manejar la simultaneidad de actividades, para evitar que algunos actos tengan gran cantidad de público y otros no?

Siempre hay publico para todos, la gente va donde se siente mas a gusto, lo importante es que lleguen más, que tenga más difusión por lo que necesita patrocinio de instituciones poderosas como La Sirena, Bravo, etc.

¿Por qué no crear un fondo económico patrocinado por instituciones del Estado y privadas que pueda servir para promover la puesta en circulación de libros de San Cristóbal?

No tengo respuesta.

Creo que el Ministerio de Cultura debe asumir su papel en la cultura en el pueblo, tenemos una Casa de Cultura prácticamente abandonada donde el incumbente no recibe su paga, una Biblioteca Municipal, un Liceo Musical, el Ministerio de Cultura tiene que jugar su rol, los agentes culturales estamos acá para apoyarles en esa labor…

¿Por qué no elaborar un proyecto de feria en el que se pueda visualizar en detalles todo lo relacionado al evento?

Manos a la obra!

¿Cómo se debe trabajar la participación de los municipios que conforman la provincia para que tengan mayor participación?

El Ayuntamiento que cumpla su rol de articular a todos en un proyecto. Fue notoria la no participación con una caseta del Ayuntamiento aprovechando el espacio para socializar ideas, reflexiones. Cada uno a lo que hay que hacer…

Partiendo del hecho de que son muchos los escritores vivos y que han fallecido de San Cristóbal que merecen se les dedique una feria, ¿por qué no se nombran diferentes autores por los días en los que transcurrirá el evento. Por ejemplo: Lunes- Elizardo Puello, martes- Autor x, etc.

Totalmente de acuerdo, como lo hacen en la Feria del Libro Internacional Santo Domingo, que dedican una calle cada día a un escritor y así resaltar su obra. Excelente!

