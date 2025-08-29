Miriam Cruz estrena su nuevo tema y videoclip “Me enamoré de Ti”

SANTO DOMINGO.- Miriam Cruz, reconocida como una de las voces más icónicas del merengue, presenta a su público su más reciente lanzamiento: el tema y videoclip “Me enamoré de Ti”, una pieza musical cargada de sentimiento y frescura que reafirma su vigencia en la escena artística nacional e internacional.

La canción, de la autoría del talentoso compositor Marco A. Godoy, encuentra en la voz de Miriam una intérprete única que transmite la fuerza, la ternura y la pasión que caracterizan su estilo. El arreglo musical estuvo a cargo del maestro Antonio González, quien le impregnó un sonido moderno y vibrante que realza la esencia del merengue, género que identifica a la artista y que la ha mantenido como referente indiscutible por décadas.

“Me enamoré de Ti” marca el segundo merengue que Miriam Cruz estrena en este 2025, reafirmando su compromiso de continuar enriqueciendo el repertorio del género con propuestas de calidad y de conexión directa con su público.

El tema viene acompañado de un cuidado videoclip, que realza la propuesta visual con una narrativa romántica y contemporánea, conectando directamente con las emociones de sus seguidores. Con esta producción, Miriam apuesta nuevamente a la calidad, la innovación y el compromiso de mantener viva la tradición musical dominicana con una mirada actualizada.

Con más de tres décadas de trayectoria, éxitos internacionales y una carrera que la convierte en la reina indiscutible del merengue, Miriam sigue conquistando generaciones con su arte, reafirmando que su voz y su música son un patrimonio vivo de la cultura dominicana.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip puede disfrutarse a través de su canal oficial de YouTube.