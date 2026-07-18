MIREX logra retorno a RD de dominicano varado en Vietnam

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) logró el retorno al país del dominicano Joel Richards García, quien se encontraba varado en Vietnam desde marzo luego de extraviar su pasaporte.

Desde que se conoció el caso, el embajador dominicano en Vietnam, Reinaldo Espinal, recibió personalmente a García y la Embajada le facilitó dos cartas de ruta por cambios en su itinerario de vuelo ocasionados por el conflicto en Medio Oriente. Las cartas fueron objetadas por las autoridades migratorias de los países de escala.

Ante esto, el MIREX, junto al Viceministerio para Asuntos Consulares y Migratorios y la Dirección General de Pasaporte, emitió de manera excepcional un pasaporte de emergencia. El documento fue remitido a la embajada en Vietnam para entregárselo a García y facilitar su salida.

LLEGADA A RD Y RECEPCIÓN OFICIAL

García llegó a territorio dominicano en un vuelo comercial por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). Fue recibido por Miguel Reyes, director de Protección a Nacionales en el Exterior del MIREX, en representación del viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz.

El caso se hizo viral en redes sociales cuando el joven pidió ayuda para que su situación llegara a la Cancillería. Según relató, acudió a Vietnam de vacaciones y perdió su pasaporte el 17 de marzo. Intentó reportarlo en 15 estaciones policiales sin éxito y la carta de ruta que consiguió no fue aceptada en los países de tránsito.

jt-am