Minou culpa Gobierno de no gestionar aprobación Ley de Aguas

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La presidenta de de Opción Democrática, Minou Tavárez Mirabal, culpó al Gobierno de no gestionar la aprobación de la Ley de Aguas y considera que se requiere un saneamiento completo de los sistemas de acueductos del país.

Al referirse a la reprimenda que realizara el presidente Danilo Medina a Olgo Fernández, director del INDRHI, por la tardanza con la entrega de la presa de Monte Grande y la sequía meteorológica declarada por la Oficina Nacional de Meteorología debido a un grave déficit de lluvias, manifestó que la gestión del servicio de agua debe ser una prioridad política en el país.

Dijo que un Estado que se precie de ser inclusivo debe garantizar la cobertura del 100% de los hogares y que el agua que llegue a las casas sea potable. “Una reivindicación que, aunque parezca del siglo XIX mantiene hoy vigencia absoluta”.

“Si bien el Gobierno no es culpable del cambio climático y la ausencia de lluvias, sí lo es de no haber gestionado la aprobación de la Ley de Aguas que lleva varios años en el Congreso -de mayoría peledeista- y que plantea importantes soluciones como la construcción de 9 represas. De igual forma, es responsable de no planificar el uso del agua tanto para el consumo humano como para el riego”, indicó Mirabal.