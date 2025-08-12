Ministros Exteriores Rusia y EU preparan reunión Trump-Putin

WASHINGTON 12 Ago.- El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, han abordado este martes los preparativos para la reunión entre los líderes de ambos países, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente, que tendrá lugar a finales de esta semana en el estado estadounidense de Alaska.

La cartera diplomática rusa ha informado de que Lavrov y Rubio han mantenido durante la jornada una conversación telefónica, en la que «han abordado algunos aspectos de la preparación para el próximo encuentro» de alto nivel, programado para este viernes, 15 de agosto. «Ambas partes han confirmado su compromiso con el éxito del evento», ha agregado a través de su canal de Telegram.

La reunión bilateral entre Putin y Trump ha sido criticada por los líderes europeos ante la ausencia del presidente ucraniano, ucraniano, Volodimir Zelenski, que lleva meses proponiendo un encuentro trilateral.

Así, Berlín ha organizado un encuentro virtual con varios en el que participarán Trump, Zelenski y varios jefes de Estado y de Gobierno europeos; así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El inquilino de la Casa Blanca llegó a prometer en la víspera que hablará con los líderes europeos y con el propio Zelenski tras verse con Putin, destacando que ambos estarán «en una habitación» para resolver el conflicto ucraniano e incluso dijo que «trataría de recuperar algo» de territorio ucraniano.

