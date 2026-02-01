Ministro Vivienda dominicano aborda retos regionales en CAF

Víctor Bisonó

PANAMA.- El ministro de Vivienda y Edificaciones de la República Dominicana, Ito Bisonó, participó en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF y encabezado por su presidente, Sergio Díaz-Granados, donde compartió su visión sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrenta América Latina y el Caribe en un contexto global marcado por mayores tensiones, cambios en las reglas del comercio y nuevas exigencias de competitividad.

Bisonó fue panelista en el espacio “Reescribiendo las reglas del comercio: retos y oportunidades para ALC”, moderado por Gabriela Frías, destacada periodista de CNN, desde el cual planteó la necesidad de avanzar hacia una estrategia comercial más resiliente, con mayor valor agregado y menor exposición a riesgos externos, sustentada en la diversificación de mercados, la integración productiva regional y el fortalecimiento de capacidades locales.

Destacó que la región se encuentra ante una coyuntura que exige transformar desafíos globales en oportunidades, apostando por cadenas de valor más integradas, por la exportación de servicios modernos y por una inserción internacional basada en calidad, innovación y confiabilidad.

Desde la experiencia dominicana, expuso cómo el país ha avanzado en consolidarse como un hub regional de manufactura, logística y exportación de servicios, apoyado en estabilidad macroeconómica, apertura comercial y una agenda activa de facilitación del comercio, factores que han permitido atraer inversión y fortalecer la competitividad.

El foro reunió a más de siete jefes de Estado y de Gobierno de la región, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro, José Mulino y Rodrigo Paz, consolidándose como uno de los principales espacios de diálogo político y económico de América Latina y el Caribe.

Diálogo regional sobre vivienda y desarrollo urbano

En el marco del foro, Ito Bisonó sostuvo un intercambio con el expresidente de Colombia Iván Duque Márquez y con Elkin Velásquez, director regional de ONU-Hábitat para América Latina y el Caribe. Durante este encuentro, abordaron experiencias exitosas en programas de vivienda y desarrollo urbano, como Mi Casa Ya, así como oportunidades de colaboración en materia de vivienda, infraestructura y mejoramiento del hábitat.

Ambas partes coincidieron en la importancia de compartir lecciones aprendidas y adaptar buenas prácticas a las realidades nacionales, con el objetivo de seguir ampliando el acceso a una vivienda digna y promover ciudades más inclusivas y sostenibles en la región.

Reuniones bilaterales y agenda de cooperación

Como parte de su agenda en Panamá, el ministro sostuvo además un diálogo con Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio de la República del Paraguay, con quien conversó sobre los retos del desarrollo productivo, el comercio internacional y la integración económica regional, destacando la necesidad de construir agendas compartidas entre países con estructuras productivas complementarias.

Asimismo, participó en un encuentro con el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), junto a su presidenta Nuria Vilanova, donde se intercambiaron perspectivas sobre el rol del sector empresarial en la inversión, el crecimiento económico y la cooperación regional.

En el marco del foro, el ministro sostuvo además un intercambio con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con quien volvió a coincidir.

República Dominicana, actor activo en los debates regionales

Al cierre de su participación, el ministro valoró el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe como un espacio clave para el intercambio franco de ideas y visiones sobre el futuro del comercio y el desarrollo regional, agradeciendo a CAF y al Gobierno de Panamá por promover un diálogo de alto nivel entre actores públicos y privados.

La participación de Ito Bisonó en este foro posiciona a la República Dominicana como un actor activo en los debates regionales y resalta su liderazgo en la región como una voz autorizada, con experiencia, visión y capacidad de articulación en los principales temas de la agenda económica y de desarrollo de América Latina y el Caribe.

