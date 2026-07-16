Ministro promueve alianza con el CONEP y fortalecer educación

El encuentro entre el Ministro de Educación y directivos del CONEP.

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SANTO DOMINGO.— El ministro de Educación de República Dominicana, Luis Miguel De Camps, sostuvo una reunión con directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) para presentar la estrategia del gobierno orientada a fortalecer el sistema educativo y alinearlo con las necesidades del desarrollo económico y social del país.

Durante el encuentro, De Camps destacó que la educación es una de las herramientas más importantes para ampliar oportunidades, reducir desigualdades y preparar a los jóvenes para los retos de una economía en transformación.

El funcionario expuso una visión centrada en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, la identificación de sus talentos y la creación de oportunidades que les permitan contribuir al crecimiento nacional.

Entre las prioridades planteadas figuran el fortalecimiento de la educación técnico-profesional, la expansión de la enseñanza del inglés y el impulso de competencias vinculadas a la inteligencia artificial, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM).

De Camps señaló que el desarrollo del talento requiere la participación coordinada del Estado, las familias, las universidades, el sector productivo y la sociedad civil, y valoró la disposición del Conep de continuar colaborando con el Ministerio de Educación en iniciativas orientadas a mejorar la formación de los estudiantes.

Durante la reunión, ambas partes intercambiaron ideas sobre mecanismos para estrechar la relación entre el sistema educativo y los sectores productivos, con el propósito de facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, así como promover el emprendimiento y la innovación.

El ministro reiteró que la educación representa una inversión estratégica para elevar la competitividad del país y generar mayores niveles de bienestar y prosperidad para la población.

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