Ministro Hacienda: Nivel deudas es necesario para cumplir compromisos

SANTO DOMINGO.- El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, opinó este martes que el nivel de endeudamiento público que mantiene el Gobierno de la República Dominicana es necesario para poder cumplir con el gasto social y compromisos tales como la asignación del 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) para la educación y la inversión en el sector salud.

Tras participar en una reunión con la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el 2019, dijo que “nosotros como Gobierno quisiéramos decir: bueno no contratamos más deuda” pero para eso habría que entender que el país pidió mayor asignación para el sector educativo, y ésta el 2019 tiene una partida de 170 mil millones de pesos contemplada en el Presupuesto General del Estado.

“La deuda del Gobierno central, del sector público no financiero, es de un 40 por ciento del PIB no un 50. Para que le dé un 50 usted está sumando también para que le dé un 50 una deuda que tiene el Banco Central que es sector financiero no Gobierno central que tiene una deuda en pesos”, justificó el funcionario.

Guerrero indicó que a través del tiempo se ha fortalecido el superávit primario y se ha ido reduciendo y “ha ido disminuyendo el déficit”.

sp-am