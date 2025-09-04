Ministro de Industria dice RD vive diversificación productiva

Bisono expone en La Mesaza de GALA Media Group.

SANTO DOMINGO.- El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó, destacó avances claves en los sectores productos, combate al comercio ilícito, apuesta a la economía naranja y la modernización institucional de la institución.

Durante su participación en «La Mesaza», organizada por GALA Media Group, señaló que República Dominicana se encuentra en una posición estratégica para aprovechar su cercanía con Estados Unidos.

Enfatizó además el crecimiento de las exportaciones de zonas francas de US$5,000 en 2020 a US$8,600 millones así como el crecimiento del empleo en este sector pasando de unos 124,000 en 2020 a casi 200,000 empleos directos al cierre del 2024.

AUMENTO COMPRAS EMPRESAS DE ZONAS FRANCAS

Asimismo, el Ministro destacó que las compras de empresas de zonas francas a la industria nacional pasaron de unos RD$80,000 millones en 2020 a RD$155,000 millones de pesos al cierre de 2024, fortaleciendo el encadenamiento productivo y el respaldo a la industria local.

Bisonó dijo que el país ha logrado aumentar la inversión extranjera directa, alcanzando en 2024 los US$4,500 millones de dólares, el más alto en tres décadas.

La Mesaza es una iniciativa que reúne a comunicadores, funcionarios, empresarios y líderes de distintos sectores en un diálogo abierto y cercano.

ESTABILIDAD SOCIAL, ECONOMICA Y POLITICA DE RD

En este escenario, el funcionario presentó los principales logros alcanzados por el Ministerio y explicó las oportunidades que el país tiene frente a los cambios globales en la cadena de suministro.

El funcionario resaltó también la estabilidad económica, social y política del país como una ventaja competitiva frente a otras naciones de la región. Señaló que esta combinación ha permitido atraer confianza de inversionistas y organismos internacionales, y consolidar a la República Dominicana como un destino seguro para la inversión.

an/am