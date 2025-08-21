Ministro de Educación insta a garantizar año escolar en la RD

Luis Miguel de Camps

Santo Domingo, 20 ago (Prensa Latina).- El ministro dominicano de Educación, Luis Miguel De Camps, instó hoy a redoblar esfuerzos para garantizar un inicio de curso escolar exitoso, durante una reunión con autoridades de las Direcciones Regionales y Distritos Educativos del sistema preuniversitario.

En el encuentro, que se extendió por varias horas, De Camps reiteró el compromiso del Gobierno de asegurar el derecho a una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos los estudiantes del país.

La reunión pasó balance a los avances registrados durante estos meses previos, entre estos la capacitación de más de 124 mil docentes, la distribución de mobiliario escolar, el fortalecimiento del personal educativo y la adecuación de escuelas.

«PAPEL CLAVE»

El Ministro destacó el papel clave que desempeñan los directores regionales y distritales como líderes operativos en los territorios, de ahí que los convidó a actuar con firmeza para garantizar una apertura escolar organizada, segura y centrada en el bienestar estudiantil.

De Camps explicó que estos encuentros siguen cuatro ejes: infraestructura y gestión de cupos; personal docente y administrativo; bienestar estudiantil y mobiliario educativo.

Este encuentro tiene lugar en momentos en que partidos políticos de oposición aseguran que las aulas no están listas para recibir a los estudiantes el 25 de agosto próximo.

Señalan que algunos centros de enseñanza no poseen las condiciones o están a medio construir, mencionan la falta de profesores y cupos para los estudiantes, problemas todos que atribuyen a la falta de organización y la improvisación del gobierno.

REALISTA
REALISTA
44 minutos hace

Entonces…debes bajar el precio de los azarosos libros, subsidio para los padres que tengan mas de un hijo en colegios privados…bajar el costo de los uniformes y de todo lo que tenga que ver con escuelas etcétera…todo esto porque en las escuelas públicas…nunca hay el bendito cupo.

