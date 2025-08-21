Ministro de Educación insta a garantizar año escolar en la RD
Santo Domingo, 20 ago (Prensa Latina).- El ministro dominicano de Educación, Luis Miguel De Camps, instó hoy a redoblar esfuerzos para garantizar un inicio de curso escolar exitoso, durante una reunión con autoridades de las Direcciones Regionales y Distritos Educativos del sistema preuniversitario.
En el encuentro, que se extendió por varias horas, De Camps reiteró el compromiso del Gobierno de asegurar el derecho a una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos los estudiantes del país.
La reunión pasó balance a los avances registrados durante estos meses previos, entre estos la capacitación de más de 124 mil docentes, la distribución de mobiliario escolar, el fortalecimiento del personal educativo y la adecuación de escuelas.
«PAPEL CLAVE»
El Ministro destacó el papel clave que desempeñan los directores regionales y distritales como líderes operativos en los territorios, de ahí que los convidó a actuar con firmeza para garantizar una apertura escolar organizada, segura y centrada en el bienestar estudiantil.
De Camps explicó que estos encuentros siguen cuatro ejes: infraestructura y gestión de cupos; personal docente y administrativo; bienestar estudiantil y mobiliario educativo.
Este encuentro tiene lugar en momentos en que partidos políticos de oposición aseguran que las aulas no están listas para recibir a los estudiantes el 25 de agosto próximo.
Señalan que algunos centros de enseñanza no poseen las condiciones o están a medio construir, mencionan la falta de profesores y cupos para los estudiantes, problemas todos que atribuyen a la falta de organización y la improvisación del gobierno.
rc/mpv
Entonces…debes bajar el precio de los azarosos libros, subsidio para los padres que tengan mas de un hijo en colegios privados…bajar el costo de los uniformes y de todo lo que tenga que ver con escuelas etcétera…todo esto porque en las escuelas públicas…nunca hay el bendito cupo.