Ministro de Educación insta a garantizar año escolar en la RD

Luis Miguel de Camps

Santo Domingo, 20 ago (Prensa Latina).- El ministro dominicano de Educación, Luis Miguel De Camps, instó hoy a redoblar esfuerzos para garantizar un inicio de curso escolar exitoso, durante una reunión con autoridades de las Direcciones Regionales y Distritos Educativos del sistema preuniversitario.

En el encuentro, que se extendió por varias horas, De Camps reiteró el compromiso del Gobierno de asegurar el derecho a una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos los estudiantes del país.

La reunión pasó balance a los avances registrados durante estos meses previos, entre estos la capacitación de más de 124 mil docentes, la distribución de mobiliario escolar, el fortalecimiento del personal educativo y la adecuación de escuelas.

«PAPEL CLAVE»

El Ministro destacó el papel clave que desempeñan los directores regionales y distritales como líderes operativos en los territorios, de ahí que los convidó a actuar con firmeza para garantizar una apertura escolar organizada, segura y centrada en el bienestar estudiantil.

De Camps explicó que estos encuentros siguen cuatro ejes: infraestructura y gestión de cupos; personal docente y administrativo; bienestar estudiantil y mobiliario educativo.

Este encuentro tiene lugar en momentos en que partidos políticos de oposición aseguran que las aulas no están listas para recibir a los estudiantes el 25 de agosto próximo.

Señalan que algunos centros de enseñanza no poseen las condiciones o están a medio construir, mencionan la falta de profesores y cupos para los estudiantes, problemas todos que atribuyen a la falta de organización y la improvisación del gobierno.

