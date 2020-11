Ministro de Economía dice gobierno RD fortalece los programas sociales

Miguel Ceara Hatton durante la entrevista.

SANTO DOMINGO.- El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, informó que el Gobierno trabaja en el fortalecimiento de los programas sociales para continuar con la protección de la población por la pandemia COVID-19.

“Obviamente habrá protección de la gente, despreocúpese, que no se ha cerrado la puerta, estamos focalizando”, afirmó Miguel Ceara Hatton en una entrevista en el programa “Despierta con CDN”, que conducen Nelson Rodríguez, Katherine Hernández y Julissa Céspedes por el canal de televisión 37.

El ministro manifestó que el Estado dominicano tiene los instrumentos para que los recursos económicos de los programas sociales lleguen a las personas que realmente lo necesitan.

Sobre la deuda, dijo que es la alternativa de las economías a nivel mundial en esta situación, porque en República Dominicana el déficit ronda entre 8% y 9% del PIB, debido al COVID-19, y los ingresos fiscales han caído en alrededor de RD$50 mil millones y el gasto ha aumentado por causa de la pandemia.

“Que me diga alguien cuál es la alternativa, porque no puede ser que me digan que vamos a bajar el gasto, porque si el sector privado baja el gasto en esta situación la actividad económica se cae más”, manifestó Ceara Hatton, quien se definió en la entrevista como un profesor de Economía.

Consideró que en una situación de depresión hay que expandir el gasto. “Estamos en una situación depresiva, lo ideal hubiese sido que en el momento en que estábamos creciendo, pues no nos endeudáramos para tener un colchón en situaciones de depresión”, consideró el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.

JPM