Ministerio Salud en operativo “Más Salud y Bienestar”en Baní

Víctor Atallah

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud realizará este viernes y sábado el operativo médico “Más Salud y Bienestar” en la provincia Peravia, con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos a la población, promover estilos de vida saludables y detectar de manera oportuna enfermedades crónicas no transmisibles.

La jornada se desarrollará en la Escuela Primaria Máximo Gómez, ubicada en la calle Santomé No. 110, en Pueblo Nuevo, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y estará encabezada por el ministro de Salud, Víctor Atallah, junto a autoridades locales y representantes del sector salud.

La iniciativa busca fortalecer la prevención, facilitar el acceso oportuno a atenciones médicas gratuitas y orientar a toda la familia sobre la importancia de los chequeos preventivos para identificar factores de riesgo y reducir enfermedades prevenibles.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, invitó a la ciudadanía de esta demarcación a acudir al operativo, que forma parte de las acciones estratégicas del Gobierno para impactar de manera directa en la calidad de vida de la población, mediante atenciones integrales y gratuitas en distintas comunidades del país.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a consultas médicas, toma de presión arterial, pruebas de glicemia, orientación nutricional, vacunación, charlas educativas y otros servicios preventivos, con el apoyo de personal médico y técnico del sistema nacional de salud.

Asimismo, estarán disponibles servicios complementarios como vacunación para animales domésticos, procesos de carnetización del SENASA y entrega gratuita de medicamentos esenciales, entre otros.

of-am