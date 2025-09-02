Ministerio de Defensa de la RD remueve y reasigna 72 oficiales
SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Defensa (MIDE) de la República Dominicana removió y reasignó a 72 oficiales mediante memorándums fechados el 29 y 30 de agosto.
En los documentos, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, instruye lo siguiente:
Mem. 33850 – 29 AGO 2025 | Tte. Cnel. Médico Dr. Edwin Alfonso Souffront José (ERD) → Director de Planificación, Desarrollo y Gestión del Conocimiento del Hospital Universitario Docente Central de las FFAA. Sustituye: Cnel. Médico Dr. Abel Ernesto Rojas Núñez (ERD).
Mem. 34098 – 30 AGO 2025 | Cnel. (DEM) Ramón David Andújar Méndez (ERD) → Director de Recursos Humanos del Hospital Universitario Docente Central de las FFAA. Sustituye: Cap. de Corbeta Médico Dr. Eddy Rafael Cabrera Ramírez (ARD).
Mem. 34099 – 30 AGO 2025 | Tte. Cnel. Lic. Jeffrey E. Pérez Pérez (ERD) → Encargado de Seguridad del INABIE. Sustituye: Cnel. Paracaidista Willis Antonio Reinoso Susana (FARD).
Mem. 33875 – 29 AGO 2025 | Cap. de Corbeta Ronny Carlos Segura Cabrera (ARD) → Encargado de Seguridad y Vigilancia de SeNaSa. Sustituye: Cnel. Miguel Antonio Suberví Ramis (ERD).
Mem. 33856 – 29 AGO 2025 | Mayor Carlos M. L. Colón Márquez (ERD) → Subcomandante y Oficial Ejecutivo de FTC Estero Hondo. Sustituye: Cap. de Corbeta Rudy Rafael Sánchez Carreras (ARD).
Mem. 33857 – 29 AGO 2025 | Cap. de Corbeta Rudy Rafael Sánchez Carreras (ARD) → Subcomandante y Oficial Ejecutivo de la FTC–I Jicomé. Sustituye: Tte. Cnel. Huascar F. Zapata Ramírez (ERD).
Mem. 33858 – 29 AGO 2025 | Mayor Cristian Noel Rodríguez Ramírez (ERD) → Subcomandante y Oficial Ejecutivo FTC Los Pilones. Sustituye: Tte. Cnel. Yoel D. Montilla Toribio (ERD).
Mem. 33859 – 29 AGO 2025 | Mayor Domingo Beriguete Medina (ERD) → Subcomandante y Oficial Ejecutivo FTC–I Carrizal (Elías Piña). Sustituye: Mayor Sergio Suero García (ERD).
Mem. 33860 – 29 AGO 2025 | Mayor Chery Manuel Figuereo Alcántara (FARD) → Encargado Depto. de Transportación de la Dirección de Inteligencia J-2 (MIDE). Sustituye: Tte. Cnel. Guillermo Jáquez Aquino (ERD).
Mem. 33861 – 29 AGO 2025 | Tte. Cnel. Huascar F. Zapata Ramírez (ERD) → Subcomandante y Oficial Ejecutivo FTC–I Copey. Sustituye: Mayor Carlos M. L. Colón Márquez (ERD).
Mem. 33862 – 29 AGO 2025 | Mayor Sergio Suero García (ERD) → Subcomandante y Oficial Ejecutivo Puesto Interagencial de Jimaní. Sustituye: Mayor Domingo Beriguete Medina (ERD).
Mem. 33863 – 29 AGO 2025 | Tte. Cnel. (DEM) Víctor Vásquez Rojas (ERD) → Comandante Base Interagencial de Gestión Coordinada de Frontera “Jimaní”. Sustituye: Tte. Cnel. Omar Contreras Rivera (ERD).
Mem. 33864 – 29 AGO 2025 | Tte. Cnel. (DEM) Yoel D. Montilla Toribio (ERD) → Comandante FTC–I Las Cuatro Bocas. Sustituye: Cap. de Navío Ramón Quevedo Pérez (ARD).
Mem. 33865 – 29 AGO 2025 | Tte. Cnel. Guillermo Jáquez Aquino (ERD) → Subcomandante y Oficial Ejecutivo FTC Vicente Noble. Sustituye: Mayor Carlos L. Pérez Peralta (ERD).
Mem. 33866 – 29 AGO 2025 | Cap. de Navío (DEMN) Ramón Quevedo Pérez (ARD) → Oficial Ejecutivo de la Dirección de Inteligencia J-2 (MIDE). Sustituye: Cnel. Robertson Enrique Paulino Roa (ERD).
Mem. 33867 – 29 AGO 2025 | Cnel. (DEM) Julián Ant. Claudio Gómez (ERD) → Comandante FTC–I Carrizal (Elías Piña). Sustituye: Cnel. Aníbal Aquino De León (ERD).
Mem. 33868 – 29 AGO 2025 | Cnel. (DEM) Aníbal Aquino De León (ERD) → Comandante FTC–I Los Pilones. Sustituye: Cnel. Julián Ant. Claudio Gómez (ERD).
Mem. 33869 – 29 AGO 2025 | Cnel. (DEM) Leocadio Nova Hernández (ERD) → Subdirector de Inteligencia Fronteriza Terrestre (SIFRONT) del J-2. Sustituye: Cnel. Alexander Peralta Santos (ERD).
Mem. 33871 – 29 AGO 2025 | Cnel. Alexander Peralta Santos (ERD) → Subdirector del Directorio de Inteligencia – J-2 (MIDE). Sustituye: Cnel. José Altagracia Cedeño de la Rosa (ERD).
Mem. 33870 – 29 AGO 2025 | Cnel. Robertson Enrique Paulino Roa (ERD) → Subdirector de Contrainteligencia y Seguridad – J-2 (MIDE). Sustituye: Cnel. Leocadio Nova Hernández (ERD).
Mem. 33872 – 29 AGO 2025 | Cnel. (DEMA) José Altagracia Cedeño de la Rosa (ERD) → Comandante FTC–I Vicente Noble. Sustituye: Tte. Cnel. Joel Santana Hernández (ERD).
Mem. 88914 – 29 AGO 2025 | 2do Tte. Médico Mahiconts Julián Hilario Núñez (ERD) → Subdirector CAPS de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las FFAA. Sustituye: 2do Tte. Rafaelina Delgado González (ERD).
Mem. 23913 – 29 AGO 2025 | Tte. de Navío Yoenny de la Cruz de Jesús (ARD) → Encargado de Alimentos y Bebidas del Despacho del Ministro de Defensa. Sustituye: Mayor Antonio Carrasco Rivas (ERD).
Mem. 39012 – 29 AGO 2025 | Asimilado Militar Nelson Efraín Selman Mieses (ERD) → Subdirector de Tecnología del C5i. Sustituye: Cap. Paracaidista Jairon Manuel Fortuna Basora (FARD).
Mem. 33911 – 29 AGO 2025 | Tte. de Fragata José Luis Espinosa Lorenzo (ARD) → Subdirector Administrativo de TIC–MIDE. Sustituye: Tte. Cnel. Francisco José Núñez Perozo (ERD, DEM).
Mem. 33843 – 29 AGO 2025 | Cap. de Fragata Fausto Rafael Richardson Hernández (ARD) → Director de TIC–MIDE. Sustituye: Tte. Cnel. Ing. en Sistemas Alixandre Melo Terrero (ERD).
Mem. 33854 – 29 AGO 2025 | Tte. Cnel. (DEM) Ventura Morillo de la Rosa (ERD) → Subdirector Técnico de la Industria Militar Dominicana, S. A. Sustituye: Mayor Johnny Bertin Ledesma Urbáez (ERD).
Mem. 33853 – 29 AGO 2025 | Tte. Cnel. (DEM) Ana Ramona Vásquez Ledesma (ERD) → Subdirectora de Recursos Humanos de la Industria Militar de las FFAA. Sustituye: Mayor César Salvador Escarramán Lora (ERD).
Mem. 33873 – 29 AGO 2025 | Cnel. (DEM) Ysaías Acevedo Villa (FARD) → Director de Seguridad de EDENORTE. Sustituye: Cap. Bolívar Nicolás Fernández Espinal (ERD).
Mem. 33876 – 29 AGO 2025 | Cnel. (DEM) Juan Raúl Restituyo Claudio (ERD) → Director General de Seguridad del Banco de Reservas (Banreservas). Sustituye: Cap. de Navío Edwin E. Palín Pérez (ARD).
Mem. 33877 – 29 AGO 2025 | Cap. de Navío (DEMN) Edwin C. Palín Pérez (ARD) → Coordinador de Protección Física, Jefe Administrativo y Encargado de la Unidad de Seguridad Militar de REFIDOMSA. Sustituye: Cnel. Juan Raúl Restituyo Claudio (ERD).
Mem. 33874 – 29 AGO 2025 | Tte. Cnel. (DEM) Jharmán A. Báez Genao (ERD) → Presentarse ante Seguridad Militar de OMSA para servicio.
Mem. 33878 – 29 AGO 2025 | 1er Tte. Cont. Cándido Brito Herrera (ERD) → Subdirector de Contabilidad del C5i. Sustituye: Cap. María A. Castellanos Cordero (ERD).
Mem. 33883 – 29 AGO 2025 | Cap. Cont. Julio César Ferreras Méndez (ERD) → Subdirector de Presupuesto del ISSFFAA. Sustituye: Mayor Cont. Jade J. Pérez Martínez (ERD).
Mem. 33900 – 29 AGO 2025 | Tte. Cnel. Cont. Lic. Ramón Osvaldo Méndez Medrano (ERD) → Subdirector de Auditoría Interna del MIDE. Sustituye: Cap. de Corbeta Cont. Licda. Dinorah Mora Mercedes (ARD).
Mem. 33879 – 29 AGO 2025 | Mayor Cont. Jade J. Pérez Martínez (ERD) → Encargada Depto. de Presupuesto del Hospital Universitario Docente Central de las FFAA. Sustituye: Cap. de Corbeta Cont. Leomary Melina Franco Martínez (ARD).
Mem. 33851 – 29 AGO 2025 | Mayor Ing. en Sistemas Richard Inoa Jiménez (ERD) → Encargado Depto. de Informática del Hospital Universitario Docente Central de las FFAA. Sustituye: 1er Tte. Huascar Alexander Flores Javier (FARD).
Mem. 33847 – 29 AGO 2025 | Cap. Yolanda Espinal Cruceta (ERD) → Encargada Depto. de Evangelización de la Dirección Vicario Castrense del MIDE.
Mem. 33846 – 29 AGO 2025 | Cap. de Fragata Cristina E. Espinal Sánchez (ARD) → Subdirectora de Investigación, Extensión y Educación Continua de la EGDDHHyDIH. Sustituye: Tte. Cnel. Marco Ant. Mateo Capellán (ERD, MA).
Mem. 33844 – 29 AGO 2025 | Cnel. (MA) Rafael D. Sánchez Gómez (ERD) → Subdirector Técnico de la Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA y la PN. Sustituye: Tte. Cnel. Paracaidista Rafael Rey de León Lantigua (FARD, DEMN).
Mem. 33881 – 29 AGO 2025 | Cap. Franklin R. García (ERD) → Encargado Depto. de Compras del Instituto Cartográfico Militar (ICM). Sustituye: 1er Tte. Cont. Máximo Eugenio Féliz Pérez (FARD).
Mem. 33882 – 29 AGO 2025 | Tte. de Navío Cont. Lic. Aníbal Díaz Olivero (ARD) → Subdirector de Auditoría Interna de la ARD. Sustituye: Cap. de Corbeta Cont. Lic. José Manuel García Díaz (ARD).
Mem. 33884 – 29 AGO 2025 | 2do Tte. Cont. Lic. Santo Eulogio Pérez Heredia (ERD) → Encargado Depto. de Fiscalización y Control de Calidad de la DG de Auditoría de las FFAA. Sustituye: Cap. Cont. Lic. Juan Javier Reyes Méndez (ERD).
Mem. 33885 – 29 AGO 2025 | Tte. de Navío Cont. Lic. Nelly García Pérez (ARD) → Encargado Depto. de Auditoría Interna de la Dirección Gral. de Dragas, Presas y Balizamiento (ARD). Sustituye: Cap. de Corbeta Cont. Licda. Maribel Torres Mercado (ARD).
Mem. 33886 – 29 AGO 2025 | Mayor Cont. Lic. Juan Carlos Vólquez López (FARD) → Encargado Depto. de Auditoría Interna de DECEFARD. Sustituye: Mayor Cont. Lic. Roberto Herrera Sosa (FARD).
Mem. 33887 – 29 AGO 2025 | Mayor Cont. Licda. Yocelin Carrión Silverio (FARD) → Encargada División de Auditoría Interna del Comando Conjunto de la Reserva de las FFAA. Sustituye: 2do Tte. Cont. Licda. María L. González Hernández (FARD).
Mem. 33891 – 29 AGO 2025 | Tte. de Fragata Cont. Lic. Osiris Otaño de la Rosa (ARD) → Encargado Depto. de Ayudantía de la Sub-Auditoría General de las FFAA (asiento ARD). Sustituye: Tte. de Fragata Cont. Lic. José Joaquín Tapia Montás (ARD).
Mem. 33892 – 29 AGO 2025 | Mayor Cont. Lic. Roberto Herrera Sosa (FARD) → Encargado Depto. de Auditoría Interna de la Academia Militar Aérea “Gral. de Brig. Piloto Frank Andrés Féliz Miranda” (FARD). Sustituye: Cap. Cont. Lic. Dubanny A. Vizcaíno Jhon (FARD).
Mem. 33893 – 29 AGO 2025 | Cnel. Cont. Licda. Digna Ramírez Reyes (FARD) → Sub-Auditora General de las FFAA (asiento ARD). Sustituye: Cnel. Cont. Lic. Eddy Rafael Rodríguez Marte (FARD).
Mem. 33894 – 29 AGO 2025 | Mayor Cont. Lic. Marino Valenzuela Medina (ERD) → Encargado Depto. de Auditoría Interna de la EG de Doctrina Conjunta “Gral. de División Gregorio Luperón”. Sustituye: Asimilada Cont. Licda. Elaine M. Valdez de Óleo (MIDE).
Mem. 33895 – 29 AGO 2025 | 1er Tte. Cont. Lic. Deybi Rojas Valdez (FARD) → Encargado Depto. de Auditoría Interna del CESEP. Sustituye: Cap. de Fragata Cont. Lic. Ramón Antonio Cruz (ARD).
Mem. 33896 – 29 AGO 2025 | Asimilada Cont. Licda. Elaine Mayerlin Valdez de Óleo (MIDE) → Encargada División de Auditoría Interna de la Voz de las FFAA. Sustituye: Mayor Cont. Lic. Marino Valenzuela Medina (ERD).
Mem. 33897 – 29 AGO 2025 | Cap. Cont. Lic. Edwin Federico Rosario Marte (FARD) → Encargado Depto. de Auditoría Interna de la DG del Plan Social de las FFAA. Sustituye: Cap. Cont. Lic. Fabián Santana Vargas (ERD).
Mem. 33899 – 29 AGO 2025 | Cap. de Fragata Cont. Licda. Francia Martínez Liranzo (ARD) → Directora de Auditoría Interna de la ARD. Sustituye: Cap. de Fragata Cont. Lic. José Árcadio Vásquez Grullón (ARD).
Mem. 33901 – 29 AGO 2025 | Tte. de Navío Cont. Licda. Sandra Encarnación (ARD) → Encargada Depto. de Auditoría Interna del BANSAHEFA. Sustituye: Tte. de Navío Cont. Lic. Aníbal Díaz Olvero (ARD).
Mem. 33902 – 29 AGO 2025 | Asimilada Cont. Licda. Johanna Marizán Araujo (MIDE) → Encargada Depto. de Auditoría Interna de la Confederación Deportiva de las FFAA y PN. Sustituye: Tte. de Fragata Cont. Lic. Arcenio Pérez García (ARD).
Mem. 33903 – 29 AGO 2025 | Tte. de Fragata Cont. Lic. Arcenio Pérez García (ARD) → Encargado Depto. de Auditoría Interna de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Sustituye: Asimilada Cont. Licda. Johanna Marizán Araujo (MIDE).
Mem. 33904 – 29 AGO 2025 | 1er Tte. Cont. Licda. Yenny M. Prensa Guzmán (FARD) → Encargada Depto. de Auditoría Interna del Colegio Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (FARD). Sustituye: Mayor Cont. Lic. Juan Carlos Vólquez López (FARD).
Mem. 33905 – 29 AGO 2025 | Cap. de Corbeta Cont. Lic. José Manuel García Díaz (ARD) → Encargado Depto. de Auditoría Interna del ICM. Sustituye: 1er Tte. Cont. Licda. Evelyn Peralta Santos (FARD).
Mem. 33906 – 29 AGO 2025 | 1er Tte. Cont. Licda. Evelyn Peralta Santos (FARD) → Encargada Depto. de Auditoría Interna de la EGAEE. Sustituye: 2do Tte. Cont. Lic. Santo Eulogio Pérez Heredia (ERD).
Mem. 33907 – 29 AGO 2025 | Cap. de Corbeta Cont. Licda. Maribel Torres Mercado (ARD) → Encargada División de Auditoría Interna de la Industria Naval Dominicana (ARD). Sustituye: Tte. de Navío Cont. Lic. Nelly García Pérez (ARD).
Mem. 33908 – 29 AGO 2025 | Mayor Cont. Lic. Luis Carlos Ventura Coplín (FARD) → Subdirector de Auditoría Interna del CESAC. Sustituye: Tte. Cnel. Cont. Lic. Jorge Antonio Collado Cruz (FARD).
Mem. 33909 – 29 AGO 2025 | Cap. de Fragata Cont. Licda. Maritza Gómez Acosta (ARD) → Encargada División de Auditoría Interna de la EGDDHHyDIH. Sustituye: Cnel. Cont. Licda. Odalis Y. Ortiz de la Rosa (FARD).
Mem. 33910 – 29 AGO 2025 | 1er Tte. Cont. Lic. César Orlando González Almonte (FARD) → Encargado Depto. de Auditoría Interna de la DG del Servicio Militar Voluntario de las FFAA. Sustituye: Tte. Cnel. Cont. Licda. Bruny Y. Méndez Medina (ERD).
Mem. 33890 – 29 AGO 2025 | Mayor Cont. Lic. Cristina Jerez Acosta (ERD) → Subdirectora de Auditoría Interna del ERD. Sustituye: Tte. Cnel. Cont. Lic. Frank Julio Adames D’Ino (ERD).
Mem. 33889 – 29 AGO 2025 | Cap. Cont. Lic. Dubanny A. Vizcaíno Jhon (FARD) → Encargado Depto. de Auditoría Interna de la COPREMFA. Sustituye: Tte. de Navío Cont. Licda. Rosa Séptimo Vélez (ARD).
Mem. 33898 – 29 AGO 2025 | Cnel. Cont. Lic. Eddy Rafael Rodríguez Rodríguez (FARD) → Subdirector de Auditoría Interna del Hospital Universitario Docente Central de las FFAA. Sustituye: Tte. Cnel. Cont. Lic. Ramón Osvaldo Méndez Medrano (ERD).
Mem. 33915 – 29 AGO 2025 | Cap. de Corbeta Junior Alberto Soto García (ARD) → Presentarse a la SVSP para servicio.
Mem. 33845 – 29 AGO 2025 | Mayor Adrián Emilio Franjul Pérez (FARD) → Subdirector/a de Asesoría del Plan Social de las FFAA. Sustituye: Tte. Cnel. Glenys Arelis Polanco Reyes (ERD).
Mem. 33852 – 29 AGO 2025 | Mayor Abg. José Luis Rodríguez de Jesús (ERD) → Subdirector de la Consultoría Jurídica de la Industria Militar de las FFAA. Sustituye: Mayor Abg. Félix Mateo Castillo (ERD).
Mem. 33855 – 29 AGO 2025 | Tte. Cnel. (MA) Marco Ant. Mateo Capellán (ERD) → Subdirector Administrativo del Instituto Cartográfico Militar. Sustituye: Cnel. Paracaidista Elvin A. Martínez González (FARD, DEM).
Mem. 33888 – 29 AGO 2025 | Cap. Cont. Lic. Juan Javier Reyes Méndez (ERD) → Encargado Depto. de Auditoría Interna de la Academia Militar “Batalla de las Carreras” (ERD). Sustituye: 1er Tte. Cont. Lic. Cándido Brito Herrera (ERD).
Las disposiciones reordenan puestos de mando, seguridad, inteligencia, áreas administrativas y técnicas en las tres ramas militares.
Los oficiales sustituidos deberán incorporarse a nuevas funciones según lo instruido en los memorándums, lo que marca una reorganización amplia y simultánea en distintos niveles del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
