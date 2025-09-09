Minería se consolida como un pilar económico R. Dominicana

Joel Santos

Santo Domingo, 8 sep.- Entre enero y julio de este año las recaudaciones por explotación de minas y canteras superaron los 20 mil millones de pesos (unos 314 millones de dólares) en la República Dominicana, informó hoy el ministerio de Energía y Minas.

El titular de esa cartera, Joel Santos, explicó que este incremento representa 131 por ciento por encima de las estimaciones iniciales, lo cual demuestra la capacidad del sector para sostener la inversión social y el desarrollo sostenible.

Precisó que al cierre de 2025 se proyecta rebase los 30 mil millones (470 millones de dólares), muy superior a las estimaciones fijadas en torno a los 13 mil millones de pesos (203 millones de dólares).

Santos sostuvo que el dinamismo del sector también se refleja en el comercio exterior.

En ese sentido, apuntó que las exportaciones mineras alcanzaron un crecimiento interanual de 42 por ciento hasta junio, lo cual representa el 32 por ciento del total de ventas nacionales.

A su vez, la minería captó 419.5 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) en el primer semestre, un alza de 437.8 por ciento, lo que confirma el atractivo del país para los inversionistas internacionales.

El oro se mantiene como el principal producto de exportación, gracias a mayores volúmenes de producción y precios internacionales favorables.

De cara al futuro, Santos destacó la importancia de la modernización de la Ley de Minería 146-71, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, para establecer un marco jurídico más eficiente, garantizar seguridad jurídica y promover una minería responsable y sostenible.

Por su parte, el presidente de la Cámara Minera Petrolera, Pedro Esteva, subrayó que la minería no solo genera ingresos para el Estado, sino también empleos, encadenamientos productivos y confianza social gracias a estándares de transparencia.

of-am