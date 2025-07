Milagros Germán cuenta su experiencia en el Gobierno

Milagros Germán.

SANTO DOMINGO.- La comunicadora Milagros Germán habló de su experiencia como vocera del Gobierno del presidente Luis Abinader y ministra de Cultura.

Durante la primera entrega de una nueva versión de su programa Chévere Nights, ahora Chévere Nights Lives, “La Diva” contó en forma sarcástica, que muchos de frente la trataban bien y la felicitaban, pero por detrás era todo lo contrario.

Dijo que a ella la pusieron puestos en el Gobierno que muchas personas querían. “Una persona que me felicitó y me dijo que lo estaba haciendo bien, luego me dio un fuerte codazo para quitarme y estar más cera del Presidente”.

Germán expuso que cuando pasó de ser vocera del Gobierno a ministra de Cultura se sintió feliz porque ahí le iba a ir muy bien.

“Ser ministra de Cultura es como organizar un cumpleaños sin dinero para pagar bebidas, comidas, biscocho ni entretenimiento”, dijo, siempre entre risas y sarcasmo.

an/am