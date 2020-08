Miguelina Hernández, una atleta refugiada en sus entrenamientos

La atleta afirmó que encuentra su paz mental cuando realiza sus ejercicios, los cuales también le ayudan a mejorar como deportista.

“Yo me refugié en mis entrenamientos. No sabía cuándo iban a celebrarse los Juegos Olímpicos y no quería perder el enfoque”, manifestó la pugilista.

El clasificatorio olímpico de boxeo debió realizarse del 3 al 14 de febrero de este año, pero fue cancelado por motivo a la pandemia del coronavirus.

La selección dominicana de boxeo estaba camino a este evento cuando resurgió la noticia de su cancelación.

“En ese momento estábamos en Argentina cuando nos dieron la noticia. Todos nos sentimos destrozados porque nos preparamos muy bien para ese evento. Era una oportunidad para alcanzar la clasificación a Tokio”, adujo Hernández.

Sin embargo, a pesar de que el clasificatorio fue cancelado, la dominicana continúa firme en busca de su sueño de clasificar a unas olimpiadas.

Hernández indicó que quiere hacer historia en su deporte. La atleta busca alzarse con una medalla olímpica, lo que correspondería a la primera medalla femenina en esa disciplina.

“No importa cuándo se realicen los juegos, yo estaré preparada. Quiero darle una medalla olímpica a mi país y además ser la primera mujer ganadora en boxeo”, continuó diciendo.

El pugilista Félix Díaz obtuvo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín, 2008, otorgando a la República Dominicana la primera presea dorada en deportes de combate en un torneo de esa envergadura.

Reivindicación en los momentos difícil

Miguelina Hernández se considera una luchadora, no solo por combatir en los octágonos, sino por levantarse en los momentos complicados en su carrera deportiva.

La pugilista manifestó que al momento de dar sus primeros pasos en el boxeo, algunos entrenadores y personas cercanas a ella no creyeron en su talento.

“Mis inicios fueron fuerte. Recuerdo que perdí mis tres primeras peleas y no quería seguir yendo a las prácticas”, dijo Hernández, quien añadió que, “gracias a los entrenamientos pude seguir desarrollándome”.

Aprendizaje en Barranquilla; resultados en Lima

La atleta expresó que los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, sirvieron de aprendizaje para su futuro.

Hernández cayó en la pelea por la medalla de bronce ante la nicaragüense Kathy Esquivel, en la categoría de los 51 kilogramos.

Según la peleadora, esa derrota sirvió de motor para dar lo mejor de sí en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019.

Miguelina ganó la presea de bronce en el certamen panamericano, tras vencer a la colombiana Ingrit Valencia, en la semifinal del boxeo.

Fuente: COLIMDO

