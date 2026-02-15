Presidente PRD dice el país ha retrocedido en sectores vitales

SAN PEDRO DE MACORÍSs. – El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, opinó este domingo que durante los últimos cinco años la República Dominicana ha retrocedido en sectores vitales para el desarrollo nacional, de manera particular en lo que respecta a la producción agropecuaria que, a su juicio, se ha deteriorado.

Al encabezar aquí una asamblea provincial del PRD, dijo que el país pasó de un 85 % a un 70 % de autosuficiencia alimentaria como consecuencia de políticas públicas que han privilegiado la importación en detrimento de la producción nacional.

“Hace cinco años éramos autosuficientes en nuestra alimentación en un 85 %; hoy eso ronda el 70 %, y cada día vemos más importaciones de pollo, de huevos y de productos de primera necesidad”, expresó.

El dirigente opositor alegó que esta situación ha impactado directamente el costo de la vida, afectando especialmente a los sectores más vulnerables y reduciendo la capacidad adquisitiva de la clase media.

VE INCAPACIDAD E INEFICIENCIA

Dijo que esta situación es una muestra de incapacidad de gestión e ineficiencia en el manejo de áreas estratégicas para el crecimiento económico y la estabilidad social del país.

En ese contexto, indicó que el PRD y las demás fuerzas de oposición tienen una “responsabilidad histórica” de articular esfuerzos para producir un cambio político en las elecciones de 2028.

“Tenemos que asumir esa responsabilidad para sacar este gobierno, que ha significado retroceso y menor calidad de vida para los dominicanos”, enfatizó.

LA ASAMBLEA

La asamblea en San Pedro de Macorís formó parte de una jornada nacional que desarrolla el PRD para fortalecer y reorganizar sus estructuras municipales y de distritos en todo el territorio nacional.