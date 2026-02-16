Migración detiene más de mil haitianos sin documentos en RD

Haitianos detenidos.

SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) reportó este lunes la detención de 1,049 haitianos indocumentados y la deportación de 1,108 en las últimas 24 horas.

La institución informó que de los detenidos 378 fueron atrapados cometiendo delitos ambientales en 46 operativos simultáneos realizados por miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental y agentes migratorios.

«Los detenidos realizaban talas y quema así como conuquismo en zonas indebidas, también extraían arena en riberas de ríos y estaban asentados en las proximidades de reservas científicas, las cuales son actividades prohibidas por la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas», indica en documento de prensa.

Durante estas acciones, señala, fueron retenidos vehículos, motocicletas, camión y herramientas como palas, picos y motosierras; además fueron destruidos hornos de carbón vegetal y desmanteladas casuchas.

ZONAS DONDE FUE DETENIDO EL MAYOR NÚMERO

En el Cibao los operativos se realizaron en Monte Cristi, donde hubo 41 detenidos; en Las Matas de Santa Cruz y Santa María; en Puerto Plata, en el Monumento Natural Loma Isabel de Torres y en Cerro Alto, Torre Alta.

Asimismo, San Marcos y Los Domínguez, en el municipio San Felipe; en Santiago de los Caballeros hubo detenidos en Humedales de Laguna Prieta, Matanzas. También en Monseñor Nouel, en el Parque Nacional Montaña La Humeadora y en Los Quemados, donde sacaban arena del río Jayaco.

OTRAS ZONAS DE DETENCIONES

Además, hubo 43 detenidos en Dajabón (Reserva Loma de Chacuey), en San José de Las Matas, en Jarabacoa (municipio Manabao), en Constanza en Aguas Claras de Valle Nuevo y en la Rivera Río en Arroyo Hondo. Mientras que, en Samaná, hubo arrestos en Los Tocones y Las Galeras.

En Mao/Valverde, en el Parque Nacional Piky Lora y en la reserva forestal del río Las Canas. También se realizaron operativos en Duarte, Loma Quita Espuela; en Sánchez Ramírez, Salcedo, Villa Tapia y Tenares.

TUKO
TUKO
6 minutos hace

Deportaciones periodísticas…

0
0
Responder
Juan
Juan
23 minutos hace

Si contamos todos los haitianos que han deportado en RD. Haití sale con más gente que Estados Unidos. 🤣🤣🤣🤣

0
0
Responder
Dominicano
Dominicano
27 minutos hace

Pero es que aquí son demasiado permisivo, porque yo creo que esos que fueron sorprendidos violando la ley de medio ambiente, deberían ser encarcelados y después que cumplan su condena entonces deportarlos, ya está bueno de tantas diabluras que cometen los haitianos, esos operativos tienen que hacerlos en todos los barrios e identificar las casas donde viven alquilado.
Por que cuando se trata de haitianos este medio no quiere publicar los coment.

0
0
Responder
