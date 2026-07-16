Migración detiene 989 haitianos sin documentos y deporta a 872

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SANTO DOMINGO. La Dirección General de Migración (DGM) informó que 989 extranjeros fueron detenidos este miércoles 15 de julio durante operativos de interdicción realizados en distintas provincias del país, mientras que 872 personas en condición migratoria irregular fueron deportadas a sus lugares de origen.

Los sectores Los Alcarrizos, Villas Agrícolas, Villa Consuelo y María Auxiliadora, en el Gran Santo Domingo, concentraron 121 de las detenciones registradas a nivel nacional.

De acuerdo con la institución, 757 de los detenidos fueron arrestados por agentes de Reacción Rápida (ARR), mientras que otros 232 fueron entregados por organismos de seguridad del Estado. De estos últimos, el Ejército de República Dominicana (ERD) remitió 181 personas, la Policía Nacional 49 y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) dos.

En cuanto a las deportaciones, la provincia de Elías Piña encabezó la lista con 403 repatriados, seguida por Dajabón con 254, Jimaní con 129 y Pedernales con 86.

En Monseñor Nouel fueron detenidas 96 personas en operativos desarrollados en los sectores El Abanico, La Jaiba, Caribe, El Verde, Jayaco, Piedra Blanca y Yuna.

En la región Sur, Pedernales registró 81 detenidos; Elías Piña, 49; Bahoruco, 46; Barahona, 21; Azua, 12, y San José de Ocoa, nueve.

Asimismo, en la región Este, la provincia La Altagracia reportó 40 detenidos durante intervenciones efectuadas en Higüey, Otra Banda, Nisibón, Bávaro, Verón y otras comunidades.

En la zona noroeste, Montecristi registró 28 detenidos en localidades como Castañuelas, Copey, La Costa, Santa María, Jaramillo y Palo Verde, mientras que Dajabón reportó 23 arrestos en El Pino, Partido, Chacuey, Palo Blanco, Sabana Larga y La Aviación.

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