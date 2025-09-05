Miedo de los latinos a las matemáticas empieza en casa

La autora es periodista. Reside en Santo Domingo

El bajo rendimiento en matemáticas de muchos estudiantes en 20 países latinoamericanos y comunidades hispanas en Estados Unidos se debe a un miedo profundo a la materia, inculcado por los padres en sus hijos, afirma el inmigrante dominicano Juan Luis Vargas Molina, creador de la criptomoneda FACT0RN.

Para el matemático, inventor y criptógrafo de 33 años, nativo de La Vega, República Dominicana, no es casualidad que todas las naciones latinoamericanas hayan quedado por debajo de los estándares establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en matemáticas en las pruebas PISA más recientes (2022).

“El miedo a las matemáticas comienza muy temprano en los hogares hispanos. Los niños escuchan a sus padres decir: ‘No soy bueno en eso’, ‘No me gustan las matemáticas’, ‘Las odio’. Entonces, el miedo, el rechazo y otras emociones negativas se asocian con la materia, lo que constituye una barrera para el aprendizaje”, sostiene.

Vargas Molina, quien trabajó durante tres años como investigador matemático para la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y recibió US$100,000 de Coinbase para el desarrollo de FACT0RN, señala que para romper este ciclo de miedo a la materia, la curiosidad y los juegos matemáticos son esenciales.

«Si el objetivo de los estudiantes para mejorar en matemáticas es aprobar un examen, empezamos mal. Nuestro reto es presentar la materia de una manera que despierte interés y admiración, porque sus padres y maestros les han enseñado lo esencial que es y lo útil que puede ser en los negocios y la ingeniería», añade.

Vargas Molina cree que es fundamental concienciar a los latinos sobre la importancia de los números para estructurar el pensamiento lógico: «Las matemáticas ayudan a aclarar y reformular mentalmente conceptos, preceptos, juicios, percepciones y paradigmas que desafían la realidad con la que nos topamos y que necesitan ser modificados».

Además, enfatiza, cursar un posgrado o doctorado en matemáticas no solo aumenta las oportunidades laborales, sino que abre las puertas a un mercado laboral con un salario promedio de alrededor de US$121,000 al año en Estados Unidos, especialmente en las áreas de finanzas, ciencia de datos e investigación y desarrollo.

«El estudio de las matemáticas aplicadas puede ayudar a muchos latinos a salir de la pobreza, especialmente en los campos de la inteligencia artificial, el diseño de software, la ingeniería robótica, la analítica empresarial, la ciencia actuarial, las finanzas y la ingeniería biomédica», afirma el criptógrafo.

Agrega que las naciones latinoamericanas, así como las comunidades hispanas en Estados Unidos, se harían un gran servicio al priorizar la enseñanza de las matemáticas con buenos profesores, como los que tuvo en la escuela secundaria y en las universidades a las que asistió en ese país. «El Gobierno estadounidense me brindó una educación matemática de alta calidad y por eso siempre estaré agradecido», concluye.

