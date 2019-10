MICM participa en conferencia en la Universidad de Georgetown

Leidylin Contreras

WASHINGTON.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) participó en la conferencia sobre Reformas al Sistema Inversionista–Estado, celebrada en la Universidad de Georgetown por uno de sus centros académicos, el Center for the Advancement of the Rule of Law in the Americas (CAROLA).

La subdirectora de Administración de Acuerdos y Tratados Comerciales Internacionales (DICOEX), Leidylin Contreras, representó al país en el encuentro, celebrado con el objetivo de reunir a delegados de países latinoamericanos para intercambiar sus experiencias y propuestas en materia de negociación, administración y litigio de acuerdos internacionales de inversión.

Contreras, invitada por la universidad estadounidense, explicó que la conferencia es parte de las iniciativas para identificar puntos comunes o intereses distintos en cuanto a las reformas al sistema Inversionista-Estado en Latinoamérica, según expresó una nota de la Dirección de Comunicaciones del MICM.

“La participación de la República Dominicana en foros como este reafirma su compromiso de desarrollar y dar seguimiento a los proyectos que contribuyan al fortalecimiento de sus capacidades preventivas y de defensa en el marco de los arbitrajes de inversión”, afirmó la subdirectora.

La conferencia tuvo lugar el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, en Washington D.C.