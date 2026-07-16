Michel Martelly regresa a Haití

El expresidente de Haití Michel Martelly, al centro, rodeado de simpatizantes que le dieron la bienvenida, 15 de julio de 2026 en Puerto Príncipe

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PUERTO PRINCIPE.- El expresidente de Haití, Michel Martelly, regresó a Puerto Príncipe tras casi tres años fuera del país, en medio de un contexto marcado por la crisis política y de seguridad que atraviesa la nación caribeña. Su llegada fue recibida por decenas de simpatizantes que se congregaron para darle la bienvenida.

Martelly, quien gobernó Haití entre 2011 y 2016, no explicó públicamente los motivos de su viaje.

Sin embargo, medios haitianos y fuentes cercanas al exmandatario señalan que su retorno coincide con una citación judicial relacionada con la investigación complementaria sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. Hasta el momento, Martelly no ha sido acusado formalmente en ese caso.

El regreso del exgobernante ha generado reacciones encontradas en Haití.

Mientras sus seguidores celebran su presencia en el país, críticos recuerdan las acusaciones de corrupción y las sanciones impuestas por Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos años, relacionadas con presuntos vínculos con redes criminales y actividades ilícitas, señalamientos que Martelly ha rechazado o sobre los que no se ha pronunciado públicamente.

Según reportes de prensa, durante su estadía en Puerto Príncipe también tiene previsto reunirse con antiguos aliados políticos.

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