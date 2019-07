MIAMI: Dominicanos protestan contra la modificación a la Constitución

MIAMI.- Un grupo de dominicanos protestó aquí contra las pretensiones de varios funcionarios y dirigentes del oficilista Partido de la Liberación Dominiucana (PLD) de enmendar la Constitución de su país para permitir la reelección del presidente Danilo medina.

Algunos lucían camisas rojas y azules. Otros portaban banderas de su país. Todos ellos se reunieron en el Parque Juan Pablo Duarte, en el noroeste de Miami, con un objetivo: expresar su rechazo a la modificación de la Constitución de la República Dominicana.

Miembros de la diáspora de la nación caribeña protestaron contra el posible cambio constitucional que permitiría al actual presidente, Danilo Medina, a ejercer por tercera vez consecutiva en caso de resultar victorioso en las elecciones pautadas para mayo de 2020.

La jornada, la cual se llevó a cabo entre las 3 y 6 de la tarde del sábado, consistía en firmar un libro que será enviado a los funcionarios de República Dominicana para exigir el respeto a la carta magna del país.

“Es una muestra cívica, sin violencia, sin protesta, para que el presidente y el equipo que se encarga en el entorno presidencial desarticulen esa práctica. Lo que queremos es que no se modifique, que no se toque la Constitución dominicana”, dijo Tomás Bella, uno de los manifestantes.

Este ejercicio democrático hace eco a las acciones de una coalición organizada por un grupo de artistas -entre los cuales figura el popular Johnny Ventura- profesionales y ciudadanos dominicanos con la meta de defender la Constitución.

El evento, además, se llevará a cabo en distintas ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Boston y Orlando.

Según Bella, se estima que aproximadamente 2 millones de personas firmen el libro.

Con sus firmas, los participantes en el evento expresaban sus angustias acerca de lo que un cambio constitucional podría significar para su país, citando las situaciones de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, países donde ya se han hecho estas reformas.

“Sabemos lo que pasó en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. No queremos que se haga lo mismo en el Caribe y menos en República Dominicana. Si se viola la Constitución, ¿qué no se violará después? Cuando en un país se modifica con facilidad o con cierta flexibilidad, lo que se hace es ir en detrimento de la institucionalidad”, dijo Bella.

Si se lleva a cabo, esta sería la segunda modificación que se hace en cuanto a la duración de un período presidencial, ya que en 2016 se reformó para permitir la segunda elección consecutiva del Presidente Danilo Medina.

Algunos de los participantes admitieron haber votado por el mandatario actual o apoyar a su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, rechazan el incumplimiento de la Constitución.

“Una vez se quiera salir de lo que dice la Constitución, ya eso es una violación” dijo Betty Aybar. “La Constitución no puede ser un pedazo de papel o un paño de limpiar. Se debe respetar”, agregó su hermana, Raquel Aybar, mientras las dos firmaban.

Medina goza de cierta popularidad como mandatario. Según una encuesta realizada por SIGMA DOS en julio, el 50 por ciento de la población de la provincia La Vega valoró la labor del presidente como “buena” y el 9.4 por ciento como “muy buena”. En la provincia Puerto Plata, el 74 por ciento de la población la calificó como “buena” y “muy buena”.

A pesar de su buena fama, sin embargo, varios dominicanos no apoyan que este cumpla con un tercer mandato.

“Me duele lo que está sucediendo en mi país. Estamos de acuerdo que la Constitución sean dos períodos y después nunca jamás. Queremos que le den oportunidades a muchos jóvenes con talento que hay en la República Dominicana que pueden hacer un buen trabajo por el país y pueden hacer una buena labor”, dijo Eleucadio Sánchez, quien participó en la jornada.

“Es mejor para el Presidente Danilo Medina salir como un mandatario que cumplió con la Constitución que salir como alguien que quiso destruir el país”, dijo Mayra Joli, abogada de inmigración.

Joli, quien fue candidata para el 27 Distrito Congresional de Florida en la Cámara de Representantes, resaltó la importancia judicial del cumplimiento con la Carta Magna de la nación.

“Si empezamos a tomar pedazos de la Constitución, eventualmente no va a significar nada para nadie. Si la ley no se cumple a nivel de cúpula, entonces los pueblos no tienen porque seguir tampoco las leyes. Un país sin leyes no es un país, eso es solamente una sabana o un realengo, como le dicen”, dijo Joli.