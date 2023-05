MIAMI: Cirujana dominicana brilla en los Billboard Mujeres Latinas

Tania Medina

Miami fue testigo de una noche llena de glamour y talento en la ceremonia de los Premios Billboard Mujeres Latinas en la Música.

Entre las personalidades destacadas que asistieron se encontraron las reconocidas artistas Shakira, Thalía, Ivy Queen, Ana Gabriel, Goyo y Evaluna. Sin embargo, fue la sorprendente presencia de la doctora Tania Medina lo que se robó la atención de todos.

Medina, reconocida cirujana plástica dominicana, deslumbró en la alfombra celeste con un espectacular vestido diseñado por el talentoso dominicano Joel Reyes. Su aparición fue todo un evento, ya que la gala estaba dedicada a resaltar el poder femenino en la industria de la música.

Medina no es solo una experta en cirugía plástica, también ha incursionado en el mundo de la música. Hace poco debutó como cantante con su bachata titulada «Enamórate de ti», la cual ha conquistado el corazón del público y ha superado el millón de visitas en YouTube. Además, se encuentra en el primer lugar del gráfico de Publimetro en República Dominicana, consolidándose como un fenómeno musical en ascenso.

Durante los Billboard Mujeres Latinas en la Música, Tania Medina expresó su emoción por participar en un evento que celebra el poder femenino y aprovechó la oportunidad para levantar su voz en favor de la Fundación Sin Etiquetas, la cual lidera. Esta fundación, inspirada en su hijo Pablito, quien tiene autismo, tiene como objetivo ayudar a los padres con hijos autistas que enfrentan dificultades económicas para sobrellevar esta condición. Consciente del alcance de su voz como artista y cirujana plástica, la Dra. Medina invita a las personas a donar y crear conciencia sobre esta causa tan importante.

Además de la destacada presencia de Medina, los Billboard Mujeres Latinas en la Música también premiaron a la inigualable Shakira como mujer del año. El evento fue transmitido por la cadena televisiva Telemundo y reunió a algunas de las mujeres más destacadas en la industria de la música, desde cantantes y compositoras hasta productoras y ejecutivas.

Medina continúa brillando en diferentes ámbitos de su vida. Además de ser una exitosa cirujana plástica, es autora bestseller, conferencista internacional y coach de programación neurolingüística. Su dedicación y excelencia le han permitido convertirse en una figura poderosa en la comunidad médica y artística.

Con su reciente éxito en la música y su constante presencia en los medios de comunicación, la Dra. Medina demuestra que las mujeres pueden destacar en cualquier disciplina en la que se desenvuelvan. Su talento, pasión y compromiso con causas importantes la determinará en un modelo a seguir para muchas personas en todo el mundo.

Con gran hermetismo, pues sólo hasta este domingo 7 de Mayo la cadena Telemundo transmitirá en exclusiva la ceremonia Mujeres Billboard que se llevó a cabo en el Watsco Center de Miami, y donde sin duda lo más esperado era el reconocimiento a Shakira como la Mujer del Año.

Aclarando todas las dudas, pues no pasó por la alfombra roja lo que hizo pensar que no asistiría, Shakira, muy sexi y hermosa como siempre, salió a recibir su premio de manos del también colombiano Maluma y pronunció un discurso que atrajo la atención y admiración de todos los presentes; honesta y directa dedicó el premio a su madre y a todas las madres solteras que, como ella, tienen la valentía de sacar adelante un embarazo y la crianza de sus hijos en solitario.

“Este no debería llamarse ‘La Mujer del Año’, si no, ‘El Año de la Mujer’”, agregó la colombiana quien no pudo ocultar su emoción al recibir este galardón a su vida y su trayectoria.

Otro de los temas inevitables fue el referente a su separación, y sin mencionar el nombre de su expareja, abordó el tema en su discurso diáfano, confesándose ante su público con mucha franqueza: “…Ya no importa si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa es si sigues siéndote fiel a ti misma”.

En su discurso también hizo gala de su afán de empoderamiento femenino y de lo agradecida que está con el gremio, por dar mucho más apoyo hoy a las Artistas.

“Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma” agregó la Mujer del Año, invitando a las nuevas generaciones a luchar por sus sueños y no desmayar en el intento.

Fue una noche mágica donde se juntaron varias generaciones de mujeres para reconocerles su enorme aporte a la industria, lo que nos brindó la oportunidad de ver a la gran Ana Gabriel, Thalía, o a la colombiana Goyo de Chobquibtown quien fue reconocida con el premio “Agente de Cambio”, galardón que recibió en compañía de su madre y su pequeña hija.

Hermosas también hicieron presencia Greeicy Rendón y Eva Luna, quien se manifestó muy complacida por la gala y aseguró: “Qué alegría que se junten mujeres de varias generaciones y varios Géneros Musicales; la diversidad llega a las niñas que se pueden ver en cualquiera de nosotras”.

Artistas jóvenes como Mariangela de México y Gale de Puerto Rico destacaron también a Shakira como su ejemplo a seguir en la música.

Leila Cobo, Vicepresidente de la división Latinoamericana de Billboard y principal gestora de esta gala también habló sobre la importancia de esta noche especial para la industria: “En Billboard Latin tenemos años apoyando y abriendo espacios para el talento femenino.