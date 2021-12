MIAMI: Amara La Negra dice que es su deber darle voz a los afrolatinos

Amara La Negra

Por Ivonne Malaver

MIAMI (EFE).- La estadounidense de origen dominicano Amara La Negra dice que como artista siente el «deber» de darle voz a la comunidad afrolatina en el mundo, y lo hará también a partir de este miércoles en su nuevo programa de televisión «Don’t Cancel Me» (No me canceles), una plataforma para expresar opiniones «libremente y sin ser juzgados».

Nacida hace 31 años en Miami (EE.UU.) y orgullosa de decir que es dominicana, la cantante y presentadora cuenta a Efe que está emocionada en su nueva etapa como futura madre soltera de gemelos en 2022 y de su larga carrera en el mundo del entretenimiento, que ha utilizado también para su activismo.

«Yo soy artista, pero una artista que también es activista», aclara Diana Danelys De Los Santos, su nombre real.

Explica que lo ha sido toda su vida, quizás de forma inconsciente desde que estaba en la secundaria y le interesaba cuando hablaban de Martin Luther King y la esclavitud.

«Me llamó mucho la atención entender por qué mi raza era un tema de conversación, controversial, por qué hasta el día de hoy existe tanto clasismo, tanto racismo», relata.

Durante seis años también percibió el racismo como la única niña de raza negra en el popular programa Sábado Gigante, de Don Francisco.

Aunque agradece la oportunidad que tuvo desde los 4 años de ser parte de un «experimento infantil» del programa, recuerda comentarios y miradas de otros padres y del personal de televisión, algunas veces con mala intención, otras por «ignorancia».

«Sentía como que no cabía, como que no me encontraba, porque era la única morena en el grupo. Con todos los años que Sábado Gigante estuvo en el aire, nunca hubo otra», recuerda.

Relata que una vez el estilista del programa le dijo a su madre que tenía que hacer algo con su pelo porque no tenía tiempo para ella.

«Me sentí mal porque no entendía por qué lo mío era un problema, pero las demás no», señala.

«Muchas veces eran hasta las miradas de las madres o las chicas, algunos comentarios, como que ‘para ser negra es bien bonita'», agrega.

Amara La Negra ha sido bailarina de Univision, los Premios lo Nuestro, los Grammy Latino, incluso de Celia Cruz.

Debutó en la música con éxito con el tema reguetonero «Ayy» en 2013 y ha evolucionado en el mercado estadounidense, entre otros trabajos como parte del reality «Love & Hip Hop: Miami», además de muchas otras actividades como presentadora y actriz de cine y televisión.

«No le pongo límites a mi arte, soy curiosa de qué tan lejos puedo llegar», subraya.

ACTIVISMO, NO PUBLICIDAD

Pese a su abultada carrera, considera que los afrolatinos, especialmente en el mundo del entretenimiento, tienen «mucho por luchar, por alcanzar, por cambiar».

«Somos muy pocos los negros que estamos en el mundo televisivo» y usan a la raza negra «de una forma denigrante, como esclavos, nanas, drogadictos, prostitutas, casi nunca nos utilizan de una forma positiva», añade.

«Siento que es mi lugar, mi deber no solamente entretener, sino hacer una diferencia en el mundo», comenta.

Asegura que lo más difícil del activismo es que la gente cree que como artista lo que busca es publicidad, fama, «sin entender que en realidad este es un tema que afecta a millones» de su comunidad, y «que todavía existe la esclavitud en otras partes del mundo».

«La raza negra sufre mucha discriminación», enfatiza la artista al subrayar que su color nunca la hará «sentir menos que nadie».

Señala además haber sido «amenazada de muerte en varias ocasiones» por su activismo.

«No todo el mundo tiene las agallas para confrontar el problema, muchos se quedan esperando que pase un cambio, yo no soy ese tipo de personas, no soporto ver una injusticia», explica.

«INJUSTO CANCELAR POR OPINIONES»

Amara La Negra explica que su nuevo programa de entrevistas, «Don’t Cancel Me», de ocho episodios en una primera temporada, busca ofrecer una plataforma en la que todos puedan opinar sin ser juzgados.

Dice que surge como una necesidad en una era en la que predomina la «cultura de cancelar» a las personas por expresar sus pensamientos.

«Muchas personas sienten que pueden cancelar, que pueden dejar de apoyar, cerrarles la puertas a ciertas personas en base a sus comentarios o acciones», se lamenta

Subraya que aunque muchos sí se lo merecen, es injusto suprimir a otros simplemente «por dar su punto de vista».

En «Don’t Cancel Me», que se transmitirá a través del canal de televisión por cable Fuse, los invitados podrán «hablar libremente sin sentirse juzgados», expresa.

«A veces estamos tan preparados para juzgar y no utilizamos la misma energía para escuchar», matiza.

Para Amara La Negra es importante que sus invitados, desde figuras públicas, profesionales, activistas hasta «influencers», tengan la oportunidad de expresar por qué se sienten de una u otra forma, y cuáles han sido las experiencias que han formado su opinión.

«Ayúdame a entender por qué tú te sientes de tal manera», explica.

«Es un espacio libre, sin censura» para hablar de racismo, clasismo, la comunidad LGTB, empoderamiento de la mujer y la industria del sexo, entre otros temas sensibles, señala.